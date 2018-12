von Manfred Minzer

Es war noch echte Pionierarbeit, als sich Cornelia Follwaczny im Jahre 1979 dazu entschloss, die elterliche Landwirtschaft auf organisch-biologischen Landbau umzustellen. Sechs Jahre später fand sie in Guido Follwaczny nicht nur ihren Ehegatten, sondern mit dem frischgebackenen Umschulungsgärtner auch einen kompetenten Gesinnungsgenossen. Fortan wurde das Warensortiment um selbst angebautes Gemüse erweitert, das als Selbstvermarkter nicht nur im Hofladen, sondern ab 1987 regelmäßig auf dem Wochenmarkt in Villingen und ab 1997 auch in Donaueschingen angeboten wurde.

Froh über die Nachfolgeregelung

Doch ab dem neuen Jahr wollen es die Beiden ruhiger angehen lassen. Denn ab dem 4. Januar übernimmt Marius Benz aus Mundelfingen den Marktstand des Gauchachhofs auf den Wochenmärkten in Donaueschingen und Villingen. „Es ist nicht leicht, für dieses Geschäft einen Nachfolger zu finden“, zeigt sich Guido Follwaczny glücklich über die Nachfolgerlösung. Trotz seiner jugendlichen 26 Jahre weiß Marius Benz ziemlich genau, auf was er sich mit diesem Geschäft einlässt.

Der Nachfolger kennt sich mit Lebensmitteln aus

Als gelernter Koch – er absolvierte eine Kochausbildung im Gasthof „Hirschen“ in Mundelfingen – ist er bestens bewandert in der Beurteilung der Qualität der Lebensmittel, die er künftig anzubieten gedenkt. Auch der Alltag eines Marktstandbetreibers ist ihm geläufig, war er bisher doch schon zehn Jahre regelmäßiger Mitarbeiter an einem Obst- und Gemüsestand in Follwacznys Markt-Nachbarschaft. Über diese Bekanntschaft kam letztlich auch die Verbindung zustande, aus der nun die Nachfolgelösung wurde.

Wunsch nach selbstständiger Tätigkeit

Zuletzt hatte Marius Benz in der Industrie gearbeitet, doch wuchs sein Wunsch nach Selbstständigkeit. „Ich denke, ich kann mich mit der neuen Arbeit besser selbst verwirklichen“, sieht er der neuen Aufgabe mit Freude entgegen. Unterstützung erfährt Benz durch seine Mutter Gerda, mit ins Boot geholt hat er sich auch seine beiden Cousinen, die ihm am Stand zur Hand gehen. Verlassen kann er sich auch künftig auf die langjährige Mitarbeiterin des Vorgängers, Ursula Hässler, die weiterhin den Markstand mitbetreut.

Kein Biogemüse aus eigenem Anbau mehr

Benz übernimmt das gesamte Marktinventar seines Vorgängers, das vorläufig weiterhin in dessen Räumlichkeiten untergebracht sein wird. Allerdings ist er auf der Suche nach neuen Unterstellmöglichkeiten. Anders als bisher sehen die Planungen keinen Eigenanbau der Produkte vor, vielmehr werden die Waren hauptsächlich vom Bio-Großhändler Rinklin aus Eichstätten am Kaiserstuhl bezogen. Benz nimmt aber auch Eier aus regionalen zertifizierten Bio-Betrieben ins Angebot.

Marktstand und Marktplatz übernommen

In dem zehn Meter langen Verkaufswagen mit 70 Quadratmetern überdachter Verkaufsfläche wird er das Warensortiment des Vorgängers unter dem bisherigen Logo komplett weiterführen. „Wichtig war bei dem Kauf auch die Übernahme des Marktplatzes, da es nicht einfach ist, als neuer Anbieter überhaupt einen solchen zu bekommen“ so ein weiteres Argument für den Einstieg als Marktbeschicker.

Obwohl schon am Markttag vor Weihnachten Einstand gefeiert wurde, ist der offizielle Start jetzt auf den Freitag, 4. Januar, in Donaueschingen und einen Tag später auf dem Markt in Villingen festgelegt. Mit kleinen Geschenken an die Kundschaft wünscht sich Marius Benz für diese Tage einen optimalen Einstand und für die Zukunft einen spürbaren Anteil am wachsenden Bio-Markt.

