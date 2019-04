Herr Wahl, welche Rolle spielt der christliche Hintergrund für das Engagement bei Kolping?

Der christliche Glaube ist Quelle des Engagements, prägt die Arbeit und hat für den Verband eine zentrale Bedeutung. Daraus leitet sich ab, wie man auf Fragen und Nöte der Zeit reagiert.

Das ist unabhängig von der Konfession?

Ja. Kolping lebt die Ökumene. Auch Protestanten sind selbstverständlich Kolpingmitglieder des katholischen Sozialverbandes. Schon Adolf Kolping bot evangelischen Christen Heimat in den katholischen Gesellenvereinen. Diese Gemeinschaft war von Anfang an offen.

Wer war Adolf Kolping?

Adolf Kolping war Priester. Aufgewachsen ist er in einer Schäfer-Familie und hat danach eine Lehre zum Schuhmacher gemacht. Nach der Gesellenprüfung übte Kolping seinen Beruf insgesamt zehn Jahre lang aus. Doch Kolping wollte studieren und sich bilden. Dank großzügiger Förderung konnte er mit 24 Jahren noch aufs Kölner Marzellengymnasium und dort mit 27 Jahren Abitur machen. In der Folge absolvierte er ein Theologiestudium und wurde zum Priester geweiht.

Wie kam es zum „Knick“ in seiner Biografie?

Kolping strebte als junger Priester zunächst in den theologisch-wissenschaftlichen Bereich. Doch bei seiner ersten Priesterstelle in Elberfeld lernte er aus nächster Nähe das durch die Industrialisierung hervorgerufene Elend der arbeitenden Bevölkerung kennen. Darauf hat er seinen Weg radikal geändert. Der Lehrer Johann Gregor Breuer hatte in Elberfeld einen „Katholischen Jünglingsverein“ gegründet. Kolping erkannte darin ein geeignetes Mittel zur Bewältigung der sozialen Probleme. Er verfolgte die Idee weiter, baute sie aus und gründete zahlreiche Gesellenvereine. Ich werte diesen Richtungswechsel in seiner Biografie deshalb nicht als Knick, sondern als eine große wegweisende Erkenntnis.

Welches Zitat von Adolf Kolping gefällt Ihnen am besten?

Es gibt viele bemerkenswerte Zitate von ihm, aber dieses spricht mich persönlich sehr an: „Wer die Menschen gewinnen will, muss das Herz zum Pfand einsetzen.“ Für mich heißt das, dass mehr dahinter stecken muss, wenn man sich engagiert. Begeisterung, Herzblut, innere Überzeugung sind erforderlich, damit etwas gelingt.

Inwieweit spielt der praktische Ansatz, die anfängliche Entwicklung als Gesellenverein, heute noch eine Rolle?

Heute gibt es die Kolpingsfamilien, die anders aufgestellt sind als die Gesellenvereine. Doch auch hier finden Menschen Heimat. Aber von Anfang an schafft das Thema Bildung Kontinuität, auch in den Kolpingsfamilien. Die Gesellenvereine boten damals jungen Männern ein Zuhause, eine Gemeinschaft, Bildung und Unterhaltung. Kolping wollte sie zu tüchtigen Christen machen, die gestärkt für das Leben sind. Heute ist Kolping sehr stark im Jugendwohnen aufgestellt. Es gibt Kolping-Wohnheime für Jugendliche, die auswärts eine Ausbildung machen. In den Wohnheimen sind die Jugendlichen nicht auf sich gestellt. Es gibt zusätzlich eine pädagogische Begleitung und verschiedene Angebote. Außerdem ist Kolping ein starker Anbieter beruflicher Bildung. Herausragend sind auch die Bildungsangebote für benachteiligten Jugendliche, die sonst keine Chance haben.

Georg Wahl ist im Referat Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit beim Kolpingwerk Deutschland beschäftigt. | Bild: Barbara Bechtloff

Wo sind in Deutschland die Kolping-Strukturen besonders stark ausgebaut, wo gäbe es noch Entwicklungsmöglichkeiten?

Sehr stark ist Kolping in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Hier finden sich die Diözesanverbände mit den meisten Mitgliedern. Schwächer ist Kolping in den ostdeutschen Bundesländern aufgestellt. Das ist aus der Geschichte heraus bedingt. Darüber hinaus sind die Kolpingsfamilien auf dem Land oder in Kleinstädten oft größer als in Großstädten.

Welche Rolle spielt das lebensbegleitende Prinzip Kolping in Zeiten des immer schnelleren Wandels und der Globalisierung?

Kolping ist ein generationenübergreifender Verband. Man kann als Kind Mitglied werden und findet bis ins hohe Alter Angebote. In jedem Alter kann man bei Kolping eine Heimat finden. Wenn man umzieht, kann man an einem anderen Ort eine neue Kolpingfamilie finden. Das kann Rückhalt geben. Es gibt auch neue Ansätze, wie etwa die Gründung von Kolpinggemeinschaften. Diese Formen entstehen erst langsam. Beispielsweise kann sich an einer Hochschule eine Kolpinggemeinschaft gründen.

Eine Frage in Zeiten der Zuwanderung. Was passiert, wenn sich Muslime für die Gemeinschaft Kolping interessieren?

Im Rahmen unseres Zukunftsprozesses diskutieren die Mitglieder ganz offen über eine Öffnung der Mitgliedschaft für Nichtchristen. Hier gibt es viele befürwortende Stimmen, ohne sich von den christlichen Werten verabschieden zu wollen. Diese stehen nicht zur Debatte. Der Zukunftsprozess „Kolping Upgrade –unser Weg in die Zukunft“ läuft noch bis 2022. Bis dahin werden sich die Mitglieder mit dieser und anderen für die Zukunft des Kolpingwerkes Deutschland wichtigen Fragen auseinandersetzen.