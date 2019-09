von Roland Sigwart

Bei schönsten Spätsommerabend-Wetterbedigungen zog die 18. Auflage am Samstagabend Musikbegeisterte aus der weiten Umgebung in die Donaueschinger Innenstadt, wo in acht Lokalen acht verschiedene Bands mit acht verschiedenen Musikstilen für klasse Stimmung und ausgelassen-fröhliche Unterhaltung sorgten.

