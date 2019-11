Auf großes Interesse stieß die fünfte Auflage der Messe „Genuss pur on Tour“ in den Donauhallen. An den einzelnen Ständen wurde nach Kräften probiert, vor allem bei den zahlreich vertretenen Winzern. Unumstrittener Höhepunkt am Samstag war das Kochduell zwischen Brauereichef Georg Schwende und Stadtstreichler Hubert Zimmermann sowie dessen Beikoch Clemens Willmann, das offiziell unentschieden ausging. Eigentliche Gewinner waren die zahlreichen Zuschauer, die im Laufe des Duells mit reichlich Bier, Wein und einem guten Essen versorgt wurden.