von Roger Müller

Unterschiedlicher hätten die Gegensätze beim disejährigen Mofarennen nicht sein können. Beherrschte am Samstag Staub die äußeren Bedingungen beim Rennen, so wurde es am Sonntag zur Schlammschlacht. Der Sieg ging an das Team Brunner aus Bisingen Hohenzollern, zweiter wurden die Obereschacher Feldwegheizer, Drittplatzierter wurde das Team „Rechts auf Laut“ aus Königsfeld.

War dieser Artikel für Sie wertvoll?