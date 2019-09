Demnach enthielt der herrenlose Rucksack, der an einem Gebäudepfeiler der Sparkasse an der Ecke Hindenburgring/Friedhofstraße lehnte, neben einer Baseball-Kappe lediglich noch leere Taschen. Der Besitzer des Rucksacks konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Ein Mitarbeiter des Kreditinstituts hatte den Rucksack schon in den frühen Vormittagsstunden gesehen. Als er um 11.40 Uhr unverändert an dem Pfeiler lehnte, verständigte der Kurierdienstmitarbeiter die Polizei.

Da von den eintreffenden Beamten nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Rucksack mit einem gefährlichen Inhalt bestückt ist, wurden Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes angefordert. Zeitgleich sperrten die Beamten den Bereich um den abgelegten Rucksack weiträumig ab. Nach der Untersuchung mit dem technischen Equipment der eingetroffenen Spezialisten konnte Entwarnung gegeben werden.