Die Schüler der zweiten Jahrgangsstufe der Berufsfachschule für Elektrotechnik (2BFE2) an den Gewerblichen Schulen Donaueschingen haben in den vergangenen vier Wochen im Werkstattunterricht mit Unterstützung ihres Lehrers Josef Benz kreative und individuelle Lösungen für den Bau einzigartiger Aktivlautsprecher entwickelt. In einem zweiten Schritt wurden diese dann technisch und handwerklich umgesetzt.

Selbst geplant und realisiert

Von der Bestückung der Verstärkerplatine bis hin zum Bau des Lautsprechergehäuses haben die Schüler jeden Produktionsschritt selbstständig geplant und realisiert. Dabei wurde bewusst auf einschränkende Vorgaben verzichtet. Diese Entscheidungsfreiheit beschrieben die Schüler nach eigenen Angaben als sehr motivierend. Sie hätten viel Freude am Entstehungsprozess gehabt und seien nun stolz auf das fertige Produkt, so der Tenor unter den Schülern. Über die elektrotechnischen Arbeiten hinaus sammelten die Schüler auch fächerübergreifende Erfahrungen, als sie bei der Herstellung und Bearbeitung des selbst gewählten Gehäuses mit 3D-Druckern, Kreissägen, Trennschleifern und anderen Werkzeugen am Gehäuse der Aktivlautsprecher arbeiteten.

Viele kreative Ideen

Josef Benz unterstrich den Erfolg dieser Form des projekthaften Arbeitens. Er betonte, dass die Schüler ganz anders dabei gewesen seien als bei starren Projektformen. Zwar sei auch ein hohes Maß an individueller Förderung notwendig gewesen, die Ergebnisse zeigten jedoch, dass sich die investierte Mühe mehr als gelohnt habe. Die kreativen Lösungen der Schüler reichten von einem fahrbaren Tolleylautsprecher über einen Gitarrenklangkörper, einen Bierkistenlautsprecher bis hin zu einer umgebauten Aluminiumfelge, um nur einige zu nennen.

Neue Projekte stehen an

Die beruflichen Schulen sind stolz auf Projekte wie diese, da sie von einer modernen, auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schüler abgestimmten Unterrichtsweise zeugten, so die Verantwortlichen. Auch im kommenden Schuljahr, in dem die Berufsfachschule als Tabletklasse starten wird, könne wieder mit spannenden und kreativen Projekten gerechnet werden.