Der 33-Jährige war auf der Stadionstraße in Richtung Pfohrener Straße unterwegs. Als er den behelfsmäßigen Kreisverkehr durchfuhr, geriet er zu weit nach rechts und schrammte den Golf. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern, fuhr der 33-Jährige weiter. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzung entdeckte im Rahmen der Fahndung den Unfallflüchtigen in unmittelbarer Nähe. Der Unfallflüchtige stand mit seinem beschädigten Fahrzeug auf einem Feldweg und war gerade dabei, den platten Vorderreifen zu wechseln. Bei der Überprüfung der Person stellten die Ordnungshüter deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme wurde der Führerschein des 33-Jährigen eingezogen.