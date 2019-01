Bevor der 55-Jährige den Renault mit einem Ziegelstein malträtierte, hatte er versucht, die Windschutzscheibe mit einer Plastikkiste einzuschlagen. Nachdem ihm das nicht gelang, griff er sich einen umliegenden Ziegelstein und drosch auf das Auto ein. Dabei gingen die Frontscheibe und eine Seitenscheibe zu Bruch. Es gab aber auch erhebliche Karosserieschäden. Der Autobesitzer hörte den Krach, sah kurz darauf, was los war und nahm den Täter bis zum Eintreffen der Polizei vorläufig fest. Der 55-Jährige hatte getrunken und war außer Rand und Band, weshalb ihn die Polizei letztendlich in Gewahrsam nehmen musste. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.