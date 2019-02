von von Guy Simon

Kennen Sie ihn eigentlich auch, den freundlichen Hacker? Dabei handelt es sich offensichtlich um eine weitere Abzocker-Tour aus der digitalen Welt. Allerdings mit einem wesentlich höheren Unterhaltungswert – lässt man die fiese Absicht mal beiseite.

Maxence Favreau schreibt

"Sie kennen mich vielleicht nicht und fragen sich wahrscheinlich, warum Sie diese Email erhalten, oder?" – so schreibt es eine Dame, die sich Maxence Favreau nennt. Ja, ist naheliegend. Aber die Antwort wird von Maxence in den folgenden Zeilen geliefert. Sie sei ein Hacker, der schon vor einigen Monaten meine Geräte geknackt habe. Sie habe dabei eine Software installiert, mit der angeblich die besuchten Webseiten überwacht werden können. Besonders jene, die besucht werden, "um Spaß zu haben. Sie wissen, was ich meine", schreibt Maxence. Man stellt sich ein Augenzwinkern vor.

Sie habe außerdem alle meine Kennwörter abgegriffen und kenne mich jetzt in- und auswendig. Auch ein Video, das ich angeblich angesehen habe will sie besitzen. "Sie haben einen guten Geschmack, ha ha ha". Klar, ist ja alles auf dem Computer gespeichert. Und wie sie mitteilt, könne niemand helfen oder irgendetwas daran ändern.

Die Erpressung startet

Jetzt wird Maxence doch etwas garstig. Sie will das Video an alle meine Kontakte, "einschließlich Angehörige, Kollegen und so weiter" schicken. Das ist böse, finde ich. "Sei nicht böse auf mich, jeder hat seine eigene Arbeit", schreibt Maxence. Und dafür will sie Geld. 600 Euro! "Ein guter Preis für unser kleines Geheimnis". Außerdem garantiere sie, dass sie mich nach der Bezahlung in Ruhe lasse "da sie nicht mein einziges Opfer sind. Das ist ein Hacker-Ehrenkodex."

Die Bezahlung soll per Online-Währung Bitcoin erfolgen. Da sich diese Erpressung vermutlich hauptsächlich an eine etwas ältere Zielgruppe richtet, liefert Maxence auch gleich einen praktischen Tipp: "Wenn Sie dies nicht wissen, suchen Sie nach 'Wie kaufe ich Bitcoin' in Google." Raffinierter Hacker.

Es bleiben 48 Stunden

Um das Geld zu übermitteln, bleiben 48 Stunden. Die sind mittlerweile schon längst abgelaufen. Bei mir, den Kollegen und vermutlich etlichen anderen Email-Nutzern, die eine solche Mail korrekterweise unbeachtet ließen oder – beste Variante – sofort gelöscht haben. Es dauert allerdings nur ein paar Tage, da flattert schon der nächste Versuch ins Haus. Gleicher Rahmen, gleiche Bedingungen. Nur dieses Mal nicht von Maxence. Es gibt wohl noch mehr nette Hacker.