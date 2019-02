Allerlei Missgeschicke, Anekdoten und Geschichten zum Schmunzeln serviert das Narrenblatt, das unter der Regio von Lucia Fricker und Petra Höfler entstanden ist. Mit Spannung wird darauf gewartet, wer drin ist und wer nicht. Ein kleiner Vorgeschmackt gefällig?

"Die Weihnachtszeit die ist vorbei, ein neues Jahr frisch und frei, im Ordnungsamt wie jedes Jahr, Begrüßungsfeier wunderbar. Zum Bogenschießen brach man auf, zur Sonnhalde ging's den Berg hinauf, ein kurzer Stopp beim SSC, mit Glühwein und auch Jagertee. Doch oben wurd' man schnell belehrt, zum Bogenschießen ist man verkehrt. Zur falschen Klinik da lief man hin, man sollte doch zur Medicin. Anschließend hatte man im Plan, zur Feuerwehr an's Büffet ran. Mit dem Stadtbus soll es geh'n, unser Städtchen an zu seh'n, am Krankenhaus die Haltestell, hielt der Bus auf der Stell. Der Busfahrer kam ins Schwitzen, dreißig Leute wollten sitzen, dreißig Tickets das ist toll, der Bus der war noch nie so voll. In der Siedlung hin und her, durch die Gassen kreuz und quer, der Busfahrer, voller Wogen, ist in die Straß' falsch eingebogen, Finkenweg, statt Falkenweg, fuhr der Bus über'n Steg, an der Hauger Metzgerei, fährt er langsam auch vorbei, durch das Schaufenster A. Maler blickt, „der Bus ist voll, da wirst verrückt!" Der Fahrer voller großer Freud, vergaß ein Gast zu dem sein Leid, an der Haltestelle mit Gebraus, will der endlich mal hinaus, er zum Fahrer eines spricht: 'Bus fahren, das kannst Du nicht!', Weiter fuhr das Ordnungsamt, miteinander, allesamt, zur Feuerwehr, durch die Stadt, zum Abendessen reichlich satt. Nun stellt man sich die Frage, wär der Bus voll alle Tage, wär die Zeitung ziemlich leer, dann hät's die Stadt gar nicht so schwer. Und zur Not ist jetzt bekannt, fährt halt mal das ganze Amt!"

Hier gibt's das Narrenblatt: Metzgereien Hauger, Holwegler und Martin, Hofapotheke, Weisbrod, Getränke Biedermann, Café Reiter, Silvias Weinstüble, Rahn Frischemarkt, Apotheke Ernst, Roter Hans, Kulturbahnhof und natürlich bei den Eschinger Hexen im Straßenverkauf. Das Narrenblatt kostet 3,50 Euro.