von Andrea Wieland

Zwar kann sich der Radsportverein Germania Neudingen glücklich schätzen, mehr als 110 Mitgliedern zu haben. Nichtsdestotrotz trüben immer weniger Vereinsaktivitäten im Bereich Radsport die Aussichten. "Die Korsofahrten, beziehungsweise Veranstaltungen, bei welchen ein Korsofahren mit dabei ist, nehmen immer mehr ab. Die nächste Anfrage haben wir erst auf 2021. Und ob wir da noch fähig sind, Korso zu fahren, ist eine andere Frage", sagte Otto Huber, der den Bereich Chor verantwortet.

Dennoch lässt sich der Verein von seinen internen Ausfahrten nicht abbringen. Ab dem 24. April trifft man sich wieder am Gasthaus Bahnhof zur gemeinsamen Ausfahrt. "Hier freut es mich, dass die Gruppe wieder auf rund zehn Leute angestiegen ist, welche sich regelmäßig treffen. Die Fahrten machen alle Beteiligten immer sehr viel Spaß. Gerne können wir uns auch überlegen, eine zweite Ausfahrt an einem anderen Tag, zum Beispiel für Frauen oder E-Bike-Fahrer zu machen", sagte Bernd Matt, der Vorsitzende der Abteilung Korso.

Positiv entwickelt sich der gemischte Chores des Radsportvereins: "Unser Konzert in der vergangenen Woche war sehr gut besucht", sagte Otto Huber. Des Weiteren habe es ihn sehr gefreut, dass so viele jungen Besucher anwesend waren. Änderungen gab es bei der Generalversammlung bei den Themen Kassenprüfung und Mitgliederbeitrag. Neue Kassenprüfer werden künftig erst dann gewählt, wenn ein bisheriger Kassenprüfer aufhören möchte. Aufgrund steigender Fixkosten, wie zum Beispiel der Beitrag an den Verband oder Kosten des Chores, wurde von der Versammlung beschlossen, den Beitrag von neun auf 13 Euro zu erhöhen.

Ferner ging der Blick auf das Volksradfahren am Sonntag, 12. Mai. Die beiden Strecken, die am Muttertag gefahren werden können, sind aktuell zwar noch nicht bekannt, werden aber zeitnah bekannt gegeben.

Ortsvortsteher Klaus Münzer zeigte sich zur Entwicklung des Vereins ebenfalls sehr positiv: Aktuell habe der Radsportverein keine leichte Zeit, meinte er. "Trotzdem meistert ihr dies sehr vorbildlich", sagte er. Was ihn im vergangenen Jahr sehr gefreut habe, sei das Arrangement mit den Landfrauen. Der Radsportverein teilt aufgrund von Änderungen im Konzept der Mehrzweckhalle den Vereinsraum mit den Landfrauen. Die positive Reaktion auf die Anfrage sei Anlass zu danken.