Seit vielen Jahren ist das Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen der beschwingte musikalische Auftakt ins neue Musikjahr. 2020 findet die beliebte Veranstaltung am Dreikönigstag, 6. Januar, 19 Uhr, im Mozart-Saal der Donauhallen statt. Mit einem glanzvollen Start wartete 2019 Achim Fiedler als neuer Chefdirigent des doppelstädtischen Orchesters auf. Nun geht es für ihn bereits in die zweite Runde. Dafür haben er und seine Musiker sich wieder ein mitreißendes Programm einfallen lassen und nehmen das Publikum für zwei Stunden mit auf große Reise durch Europa, Asien und Amerika.

Chefdirigent Achim Fiedler vom Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die ganze Strauß-Dynastie wird dem Neujahrskonzert mit ihren Walzern und Polkas Wiener Charme verleihen: Johann, Eduard und Josef Strauß beherrschen die Bühne des Mozart-Saals. Die wohl berühmteste Komposition von Johann Strauß Vater erklingt sicherlich wieder traditionsgemäß unter Beteiligung der Besucher zum Schluss. Weitere alte Bekannte werden mit von der Partie sein: Franz Léhar, der uns ins Reich der Mitte führt, sowie Carl Millöcker und George Gershwin.

Karten für das Neujahrskonzert zu 21 und 18 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Karlstraße 58, Telefon 07 71/85 72 21, an den Verkaufsstellen des Kulturtickets, unter www.musikfreunde-donaueschingen.de sowie an der Abendkasse.