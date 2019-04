von Anita Reichart

Gleich zwei Gründe zum Feiern hatte die Wolterdinger Landjugend-Ortsgruppe am Wochenende.

Zum einen wurden sie am Freitag, einstimmig offiziell bei der Jahreshauptversammlung des Bundes Badischer Landjugend, Schwarzwald-Baar-Kreis, aufgenommen, wo auch Christian Dagn zum Beisitzer gewählt wurde. Und zum anderen waren sie, als jüngste Gruppe der Vereinigung, ein ebenbürtiger Gastgeber für den Kreislandjugendtag, bei dem sich die Landjugend aus Aasen freuen konnte. Als krönender Abschluss fand dann abends die Gründungsparty 2.0 statt.

Donaueschingen So schön war es beim Wolterdinger Landjugendtag Das könnte Sie auch interessieren

Gerade mal 16 Monate seit der Gründung vergangen

Und in dieser Zeit haben die 37 Mitglieder bewiesen, dass ihr Vorhaben eine solche Gruppe zu gründen, quasi nicht nur ein Strohfeuer war, sondern ernst gemeint ist. Ein großes Lob gab es daher vom Kreisvorsitzenden Felix Wentz, und der zollte der recht großen Gruppe Respekt: "Von Anfang an waren die Wolterdinger rührig. Sie haben sich überall, das heißt, bei Kreisveranstaltungen und Führungslehrgängen sehen lassen, und so auch einen Einblick in das Wirken der Landjugenden verschaffen können", so Wentz. Und dass 14 Landjugendgruppen den Weg nach Wolterdingen gefunden haben, zeigt, dass die Neulinge auch nicht als Außenseiter gelten würden", fügte der Kreisvorsitzende an. Auch die Organisation sei exzellent gewesen. Alles sehr gut vorbereitet und die Spiele abwechslungsreich gewählt.

Donaueschingen Trotz Widerstände: So sammelt die neue Landjugend in Wolterdingen eifrig Pluspunkte Das könnte Sie auch interessieren

Beim Landjugendtag in Wolterdingen steht auch anstrengendes Traktorziehen auf dem Programm. Dafür ist ordentlich Muskelkraft notwendig. Über 200 Landjugendmitglieder beteiligen sich an der umfangreichen Dorfrallye. | Bild: Anita Reichatrz

Über 200 Teilnehmer

Jubel, Trubel, Heiterkeit, und wenn es nicht immer wieder Regenschauer gegeben hätte, wäre alles perfekt gewesen. Über 200 junge Menschen waren für einen Nachmittag in Wolterdingen zu Gast, und nahmen an der Dorfrallye teil. Hierzu gehörte etwa das Traktor-Ziehen, wichtig waren: Geschicklichkeit, Taktik, Fitness, Teamgeist und Allgemeinbildung. Dazu haben die Wolterdinger mit Hilfe von Ortsvorsteher Reinhard Müller, etwa 30 ortsinterne Fragen zusammengestellt, die nur mit Hilfe der sehr offenen Bürgerschaft zu beantworten waren.

Trotz viel Arbeit bei der gelungenen Party haben Brigitte Käfer, Alexa Weiß, Pia Schmidt und Franziska Lienhard gute Laune. | Bild: Anita Reichart

Lob für die Jugendlichen

Die Prüfung nahmen Ortsvorsteher Reinhard Müller und Ortschaftsrätin Claudia Hennemann in der Grundschule ab. "Beeindruckend wie hier die Jugendlichen recherchiert haben", lobte diese. Und der Ortschef hat seine Meinung über die Jugend im Allgemeinen auch geändert. "Ich dachte oft, die jungen Menschen interessieren sich kaum für wichtige Themen. Doch nun muss ich sagen, dass wir um die Zukunft nicht bangen müssen", so Müller.

Donaueschingen Erster Höhepunkt beim Kreiserntedankfest ist gemeister: Die Wolterdinger Landjugend zeigt sich von ihrer besten Seite Das könnte Sie auch interessieren

Zum dritten Mal in Folge gewinnen die Aasener den Landjugend-Wettbewerb. | Bild: Anita Reichart

Die Spielstationen befanden sich überall verstreut im Ort. Und da dieser sehr langgezogen ist, haben die Jungen an diesem Nachmittag etwa fünf Kilometer Wegstrecke zurückgelegt und ihren Horizont um einiges erweitert.

Abends fand dann bei der Gründungsparty 2.0 die Siegerehrung, welche Kreisvorsitzender Felix Wentz, Tabea Kammerer und Andreas Müller durchführten, statt. Hier hat der Titelverteidiger Aaasen wieder zugeschlagen und somit zum dritten Mal gewonnen.

Den besten Vortrag bei den Jungs hielt Simon Sieger aus Aasen bei den Mädchen Hannah Engesser aus Hondingen.