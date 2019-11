von von Guy Simon

Manche Dinge passen auf den ersten Blick nicht wirklich zusammen. Und weil das auf den ersten Blick so wirkt, gibt es auch direkt eine große Hürde, es überhaupt auszuprobieren. Wird dieser Schritt dann doch einmal getan, ergeben sich wahrhaftige Kunstwerke.

Musik von Blanco Brown

So wie beim amerikanischen Künstler Blanco Brown. Der hat mit seinem Lied „The Git Up“ ein Musikstück geschaffen, dass zwar stark nach Country-Stil klingt, dennoch Rapteile beinhaltet. Rap und Country? Das passt ungefähr so gut wie Heino und Rock‘n‘Roll. Wobei. Hat der nicht sogar ein Album der härteren Gangart veröffentlicht? Ja, hat er.

Eine Fusion, die funktioniert

Ein Fusion von Rap und Country klappt auch deshalb so gut, weil die Musik richtig gut tanzbar ist. Wie tanzbar, das ist auch in Donaueschingen zu sehen. Genauer: Bei Donaueschinger, die das auf der Online-Videoplattform Youtube zeigen. Der Donaueschinger Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) legt dabei zum Country-Rap eine flotte Sohle aufs Parkett. Rund um das DRK-Gebäude. In und auf den Fahrzeugen und auch mal mit eleganter Fußarbeit im Ganzkörper-Anzug.

Aber wieso machen die das einfach so? Nun, einfach so ist das nicht. Die Donauschinger Rot-Kreuzler beteiligen sich hier an einer Challenge (engl.: Herausforderung) die gerade ihren Weg durch das Internet und die sozialen Medien nimmt. Unter der Bezeichung #gitupchallenge versuchen sich etliche Gruppen, Künstler, Vereine und Interessierte an dem Lied und zeigen ihre eigenen Tanzschritte dazu. Und nun auch die DRK-Leute aus Donaueschingen.

Choreografie passt

Und dass die offensichtlich nicht nur ihre Mitmenschen vor Schaden bewahren und aus misslichen Situationen retten können, wird direkt zu Beginn des Youtube-Videos deutlich: Sechs Beinpaare in der typischen Retter-Kluft schwingen im gleichen Takt hin und her, vor und zurück, die Hacke setzt auf. Die Choreografie beim Donaueschinger DRK passt – nicht nur im Einsatz.