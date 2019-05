von Rainer Bombardi

Zum Saisonauftakt der Baaremer Luusbuäbä wehte vier Stunden lang ein blasmusikalischer Sturm durch die Pfohrener Festhalle. In diesem Jahr kam die örtliche Feuerwehrkapelle in den Genuss, als Gastgeber ein paar hundert Blasmusikfans aus der ganzen Region willkommen zu heißen.

Da muss einfach mitgeklatscht werden: Stundenlang feiern die Zuhörer mit den Baaremer Luusbuäbä den Saisonauftakt. | Bild: Rainer Bombardi

Die Stimmung der Zuhörer war bis Mitternacht bestens. Das lag auch an der Gastkapelle, die aus dem Frankenland auf die Baar reiste und der nach wenigen Liedern die Herzen des Publikum zuflogen. Markus Burger, dem musikalischen Leiter der Luusbuäbä, war es gelungen, die professionelle Blasmusikformation eines ehemaligen Studienkollegen für einen Auftritt in Pfohren zu mobilisieren. Die Gästen aus Nürnberg fühlten sich sichtlich wohl und boten unter dem Bandnamen "Philharmenka" böhmische Blasmusik der Spitzenklasse. Was die sieben Musiker in Kleinstbesetzung auf der Bühne boten, war vom Feinsten.

Andrea Schick (von links), Susanne Fesenmeier und Ursula Frank von der Feuerwehrkapelle Pfohren sind begeistert. Der Saisonauftakt mit den Baaremer Luusbuäbä wurde zu einer gelungenen Sache. | Bild: Rainer Bombardi

Nach kurzer Verschnaufpause, es war die einzige des Abends, knüpften die Gastgeber nahtlos an das Hörerlebnis des ersten Teils an. Klarinettist Patrick Bäurer führte im Stil eines routinierten Moderators durch das Programm, in dem die 14 Baaremer Luusbuäbä in beeindruckender Weise mit ihrer Vielfalt begeisterten. Mit ihrem Repertoire aus böhmisch-mährischer Ausgelassenheit und Interpretationen deutschsprachiger Popklassiker trafen sie generationenübergreifend den Geschmack, was sich an der Zusammensetzung ihres Publikums gut feststellen ließ. Auftritte in ihrer Heimat sind auch für die routinierten Luusbuäbä immer wieder etwas Besonderes. In Pfohren nutzten sie diese Gelegenheit und beeindruckten mit ihrer ansteckenden Heiterkeit und ihre Freude an einer atemberaubenden Präsentation ihres Programms

Immer für eine Pointe gut ist Moderator Patrick Bäurer, der neben seinem Auftritt als Klarinettist auch durchs Programm der Luusbuäbä führt. | Bild: Rainer Bombardi

In jedem Stücke war hörbar, dass sich die Luusbuäbä im zehnten Jahr ihres Bestehens zu einer Gemeinschaft formatiert haben, deren Leidenschaft mit Leib und Seele der Blasmusik gilt. Reichlich Applaus und Begeisterungsrufe waren der Lohn für einen couragierten Auftritt.

Die Luusbuäbä haben sich im Südwesten inzwischen einen Ruf erspielt, der bis nach Stuttgart klingt. "Dort verfolgt das Publikum sehr aufmerksam unseren Auftritt. Geredet während den Stücken wird kaum". Patrick Bäurer schmunzelt, als er auf diesen gravierenden Unterschied gegenüber der Begeisterung der Zuhörer im ländlichen Raum hinweist.