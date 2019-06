von Ernst Zimmermann

Die Bankenlandschaft Donaueschingens konnte sich in früheren Jahren mit drei selbstständigen Kreditinstituten im regionalen Vergleich durchaus sehen lassen. Und wie sieht die Situation heute aus? Es gibt keine eigenständige Bank mehr, und auch die Zahl der örtlichen Filialen anderer Banken hat sich reduziert. Die großen Entscheidungen im Geldgeschäft werden also andernorts getroffen.

Das Domizil der Sparkasse in Donaueschingen. | Bild: Ernst Zimmermann

Sparkasse wird heute aus VS gesteuert

So fusionierte die ehemalige Bezirkssparkasse Donaueschingen 2005 mit der Sparkasse Villingen-Schwenningen zur Sparkasse Schwarzwald-Baar mit Sitz in Villingen-Schwennigen. Sie ist aber immerhin noch mit einer Hauptstelle präsent.

Hier residiert die Volksbank in Donaueschingen. | Bild: Ernst Zimmermann

Auch Volksbank hat ihren Sitz längst im Oberzentrum

Und die frühere Volksbank Donaueschingen, die bereits 1967 mit der Villinger Volksbank fusionierte, rückte im Februar 1978 mit dem umgebauten ehemaligen Hotel Adler ins Zentrum der Stadt. Nach der Verschmelzung der Spar- und Kreditbank Donaueschingen mit der Volksbank eG Villingen wurde 1991 das modernisierte und erweiterte Gebäude der ehemaligen Spar- und Kreditbank an der Ecke Käferstraße / Hermann-Fischer-Allee die neue Donaueschinger Repräsentanz der Volksbank eG Villingen, heute Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau.

Die Donaueschinger Adresse der Commerzbank. | Bild: Ernst Zimmermann

Manche Bankfiliale existiert nicht mehr

Von den genannten Bankfilialen gibt es die Deutsche Bank im ehemaligen AOK-Gebäude in der Mühlenstraße nicht mehr. Und die Dresdner Bank ist durch Fusion in der Commerzbank aufgegangen. Mit Filialen vertreten sind in Donaueschingen noch die Baden-Württembergische Bank, die zum 1. Februar 1953 als Filiale der damaligen Badischen Bank ihren Betrieb in Donaueschingen aufnahm, die Commerzbank und die Postbank. Letztere unter den Fittichen der Deutschen Bank und seit Oktober 2018 in der Villinger Straße mit reduziertem Service.

Die Baden-Württembergische Bank betreibt nach wie vor eine Filiale in Donaueschingen. | Bild: Ernst Zimmermann

Kein Symptom für Wirtschaftsschwäche

Bankengeschichte ist Wirtschaftsgeschichte, sagt Werner Blum, der frühere Prokurist der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau. Wer aus dieser Entwicklung einen Abwärtstrend bei der Wirtschaftsentwicklung Donaueschingens bergab sieht, befindet sich auf dem Holzweg. Das Gegenteil ist der Fall: Die Wirtschaft in Donaueschingen und in der Region entwickelt sich prächtig.

Unternehmen brauchen finanzstarke Banken

Wirtschaftlich erfolgreiche Firmen brauchen aber finanzstarke Banken. Dies schließlich war ein Grund für den Konzentrationsprozess im Bankensektor, der auch von der Entwicklung der EDV-Technik stark beeinflusst wurde.

Digitalisierung treibt den Wandel weiter voran

Für Florian Klausmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwarzwald-Baar, ist es keine Frage, dass ein Ende dieser Entwicklung noch nicht absehbar ist. Einfach online eine Überweisung tätigen oder einen Dauerauftrag anlegen: Diese neue Art des Bankings ist bei vielen Kunden bereits alltäglich. Bankdienstleistungen werden sich einerseits immer weiter digitalisieren, glaubt Klausmann.

Bankservices vor Ort weiter unverzichtbar

Andererseits nehme die Nachfrage nach persönlicher Beratung ebenso deutlich zu. Komplexe Rahmenbedingungen im Null-Zinsumfeld und die allgemeine Unsicherheit machten den persönlichen Ansprechpartner noch wichtiger. „Um den Standort der Sparkasse in Donaueschingen muss man sich daher keine Sorge machen“, betont Klausmann. Hier bietet die Sparkasse sämtliche Beratungsangebote für Privat- und Firmenkunden an und hat auch einige interne Bereiche angesiedelt. Insgesamt arbeiten so heute immer noch 140 Mitarbeiter der Sparkasse in Donaueschingen.

Banken-Unterschiede Karl Wacker, der Verfasser des 1966 erschienen Buchs „Der Landkreis Donaueschingen“, widmete den damaligen Banken nur drei kurze Sätze: „Das Bankenwesen ist auf die bezirklichen Bedürfnisse zugeschnitten. Von den Kreditbanken ist nur die Badische Bank mit einer Zweigstelle in Donaueschingen vertreten. Dagegen finden wir (im Landkreis Donaueschingen) eine ganze Reihe von Sparkassen und Genossenschaftsbanken.“ Wackers Unterscheidung lenkt den Blick auf die anfangs unterschiedlichen Geschäftszwecke der verschiedenen Geldhäuser. Die Sparkasse wollte etwa eine Möglichkeit zur nutzbringenden Anlage von Ersparnissen bieten. Die Genossenschaftsbanken orientierten sich an der Idee der Selbsthilfe, um insbesondere Landwirten beziehungsweise Handwerkern und Kaufleuten eine Möglichkeit der Kapitalbeschaffung für unternehmerische Zwecke zu bieten. Und die Filialen der größeren Geldhäuser sahen den hauptsächlichen Geschäftszweck darin, Firmen als Starthilfe bei Neugründungen oder bei Betriebserweiterungen mit Krediten zu unterstützen.