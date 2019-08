Die Baugenossenschaft Schwarzwald-Baar hat auch in diesem Jahr gut gewirtschaftet: In der Bilanz für das vergangene Jahr 2918 ist ein Jahresüberschuss von 1,4 Millionen Euro verzeichnet, heißt es im aktuellen Geschäftsbericht der Genossenschaft. Damit ist es gelungen, jenen vom Vorjahr zu übertreffen. 2017 gelang ein Überschuss von 1,1 Millionen Euro.

Neubau ist fertig

Abgeschlossen sei mittlerweile der Neubau in der Mühlenstraße/Herdstraße. Dort entstand im Stadtzentrum ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gewerbeeinheit und 17 Mietwohnungen. Dort habe sich zuvor das Verwaltungsgebäude der Genossenschaft befunden, das abgerissen wurde. Neu geschaffen wurde ein Gebäude, das etliche Empfehlungen für altersgerechtes Wohnen berücksichtigt, seien es entsprechende Türbreiten oder der barrierefreie Zugang. Man habe die Wohnungen problemlos vermieten können, die Nachfrage sei enorm gewesen.

1,5 Millionen Euro in den Bestand

Im Geschäftsjahr 2018 habe man neben den Neubauten rund 1,5 Millionen Euro in den Bestand an Wohnungen investiert. Reparaturen und Sanierungen seien Arbeiten, die ganzjährig erforderlich seien. Habe man das Geschäftsjahr 2017 als Jahr der Konsolidierung bezeichnet, dann entspreche dem vergangenen am ehesten der Begriff Anpassung – an sich verändernde Märkte, an neue gesetzliche Vorgaben und Einflüsse der zunehmenden Digitalisierung.

Bedarf an kleinen Wohnungen

Im Schwarzwald-Baar-Kreis von einer Wohnungsnot zu sprechen, halte die Genossenschaft für überzogen. Lediglich bei kleinen Wohnungen bis 54 Quadratmeter Fläche und Sozialwohnungen erkenne man einen Engpass. Vermehrt werden vor allem Wohnungen für Singles oder kinderlose Paare benötigt. Durch Kauf und Umbau von zwei ehemaligen Gebäuden des Schwarzwald-Baar-Klinikums wolle man dieser Entwicklung Rechnung tragen. Sie befinden sich in der Sonnhaldenstraße und wurden vormals als Personalwohnheim für das Klinikum genutzt. Die Gebäude bestehen aus insgesamt 73 Einzimmer-Appartements. Daraus sollen schließlich Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen entstehen.