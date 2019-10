Nach einem erholsamen Schlaf kann der Tag mit neuem Lebensgefühl und Freude im neuen Bad beginnen. „Es zieht wieder Farbe ins Bad ein und damit auch viele verschiedene Holzarten“, informiert die Badedesignerin Regina Fuss. Schon längst ist die reine Nasszelle out, heute ist ein zeitgemäßes Traumbad mit Wellnessfaktor angesagt. „Eine neue Badgestaltung soll die eigenen Bedürfnisse wecken und verwirklichen. Die Lust auf Entspannung in unserer hektischen Alltagswelt ist für unsere Gesunderhaltung sehr wichtig“, so Regina Fuss. Ein neues Bad sei Lebensqualität pur, da es die Sinne stimuliere, für Wohlbefinden sorge, durch Wasser und Wärme dem Körper Kraft gebe, um die Balance zu finden. Das Bad ist – Dank der Badegestalter Regina und Harald Fuss – ein Ort der Entspannung, Erholung und Wellness. Lichtstimmung und Musik untermauern das Duschvergnügen einer weichen Regenbrause, so ein Gedanke von Harald Fuss.

Manch einer scheut sich vor der Komplexität eines neuen Bades, Handwerkersuche, richtige Planung, Kosten – Fragen über Fragen, welche die Badgestalter in ein passendes Konzept umsetzen. Der mehrfach ausgezeichnete Meisterbetrieb organsiert alle notwendigen Gewerke und setzt nach Bauablaufplan alles perfekt um. Doch vor all dem steht die perfekte Planung.

Ideen und Kundenwünsche in vorgesehene Räumlichkeiten umzusetzen, erfordert nicht nur handwerkliches Können, sondern auch eine enorme Kreativität, hochwertige Kompetenz und nicht zuletzt auch stets auf dem neuesten Stand zu sein. All dies ist in Reiselfingen Selbstverständlichkeit, ebenso wie Zuverlässigkeit und der Blick in die Zukunft. So wird Atmosphäre durch direktes oder indirektes Licht, durch Farbgestaltung, durch Anordnung der Raumgestaltung und durch einen interessanten Materialmix geschaffen. Das Material steht für den Wohlfühlcharakter. Ob schön und pflegeleicht, harmonisch oder spannend, glatt oder strukturiert, die verschiedenen Wirkungen sind leicht zu spüren, informieren Regina und Harald Fuss und zeigen auch gleich Beispiele auf.

Naturstein kann wie Platten auf die Wände aufgerollt werden oder auch die imposante Verbindung zwischen dem „kälteren“ Glas und dem „warmen“ Holz sprechen eine eigene Wohlfühlsprache.

Tag der offenen Tür

Beim Tag der offenen Tür stellen Regina und Harald Fuss ihr Bäderstudio vor. Sie zeigen Möglichkeiten von der Komplettrenovierung bis zum Bad-Facelifting mit geringem Aufwand auf und imponieren in der großen Ausstellung mit erstaunlichen Kreativität. Das Badezimmer wird zur Ruheinsel und Erlebniswelt zugleich. Ob groß oder klein, geometrisch oder organisch, modern, traditionell oder avantgardistisch – das Traumbad erfüllt die Kundenwünsche, wie die zahlreichen Dankesbriefe aufzeigen.