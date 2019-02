von Roger Müller

Ehre, wem Ehre gebührt: So kann man die schon traditionelle Verleihung des Sportabzeichens durch den Leichtathletikverein (LV) Donaueschingen betiteln. 127 dieser Abzeichen sowie elf Familiensportabzeichen wurden im vergangenen Jahr neuerlich absolviert. Diese beachtliche Anzahl ist auch gleichzeitig ein neuer Rekord.

Wieder das Vorjahr getoppt

Am Mittwoch lud der Leichtathletikverein (LV) Donaueschingen zu Ehrung vor großem Volk. Michael Westphal, der beim LV verantwortlich für die Sportabzeichen ist, bilanzierte rund 130 dieser Abzeichen. Sie wurden im vergangenen Jahr beim LV erfolgreich abgenommen. Und wieder wurde das Vorjahr getoppt.

Eine der erfolgreichsten Städte in Südbaden

Damit zählt Donaueschingen weiter zu einer der erfolgreichsten Städte in Südbaden bei den Breitensport-Auszeichnungen. Sechs bronzene, 22 silberne und 99 goldene Abzeichen wurden im abgelaufenen Jahr 2018 absolviert, die Jugend war dabei mit 68 den Erwachsenen (61) leicht überlegen.

Joachim Laule schon bei Abzeichen Nummer 52

Immer noch einsam als Rekordhalter sticht Joachim Laule hervor: 52 Mal hat er bereits das Sportabzeichen abgelegt. Bei den Frauen ist Elfriede Maier-Moch die Spitzenreiterin. Sie ist schon 42 Mal zur sportlichen Herausforderung angetreten.

Erstmalig nahmen 31 Hobbysportler die Herausforderungen an, ein Sportabzeichen abzulegen – darunter feierten 22 Jugendliche ihre Sportabzeichen-Premiere.

Hohe Ansprüche an Teilnehmer

In vier Disziplinen wird den Sportlern in den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination einiges abverlangt, um überhaupt ein Sportabzeichen erhalten zu können. Immerhin legen 20 Prozent der deutschen Bevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben das Deutsche Sportabzeichen ab, die Baaremer sind hier ganz weit vorne mit dabei.

