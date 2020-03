Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag im Zeitraum von 20 bis 23 Uhr vermutlich beim Ausparken einen an der Friedhofstraße am Straßenrand abgestellten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund .000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Donaueschingen unter 0771/837830, zu informieren.