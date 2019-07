Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagvormittag der Fahrer eines BMW-Sportwagens zu. Die Feuerwehr Donaueschingen musste ihn auf der Landesstraße L180 zwischen Donaueschingen und Wolterdingen aus seinem Fahrzeug schneiden. Der Mann war gegen 11 Uhr in Richtung Donaueschingen unterwegs. In dem kurvenreichen Abschnitt zwischen Eidechsenbrünnele und Stadteingang verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet aufs Bankett, überschlug sich mehrmals und blieb auf der der Fahrbahn stehen. Die Beschädigungen an der Karosserie des BMW weisen auf extreme Kräfte hin, die auf das Fahrzeug wirkten. Den Verunglückten versorgten vor dem Transport ins Klinikum ein Notarzt und der Rettungsdienst. Auch die Polizei war vor Ort. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Männern im Einsatz.