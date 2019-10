Die Arbeiten an der Hochdruckleitung in Richtung Donaueschingen haben in Wolterdingen am Donnerstagvormittag für Stau gesorgt. Hielten sich die Verkehrsbehinderungen bisher durch die Ampelregelung am Ortsausgang in Grenzen, staute sich der Verkehr gegen 9.30 Uhr nahezu bis zum Rathaus. Bis die Autofahrer über die Ampel gelangten vergingen circa 15 bis 20 Minuten. Wegen der Bauarbeiten ist die Donaueschinger Straße auf einer Länge von etwa 300 Metern halbseitig gesperrt.

