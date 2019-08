von SK

Auf der Brücke beim Flugplatz ist es am Mittwoch, 31. Juli, um 16.25 Uhr zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei sei ein 37-jähriger Skoda-Fahrer auf der B 27 in Richtung Villingen unterwegs gewesen. Er habe die Bundesstraße an der Abfahrt Donaueschingen/Flugplatz verlassen.

Auf die andere Seite geraten

Auf der Brücke sei er auf die linke Fahrbahnseite geraten und wuchtig mit dem entgegenkommenden Honda eines 47-Jährigen zusammengekracht. Im weiteren Verlauf habe sich der Honda überschlagen und sei auf dem Fahrzeugdach zum Liegen gekommen. Die beiden Autofahrer und die Beifahrerin im Honda zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.