Donaueschingen – Sie pflegen eine Leidenschaft zwischen Rost und Chrom: die Mitglieder eines Schweizer Oldtimer-Clubs, die gestern um die Mittagszeit mit Segen den Donaueschinger Rathauses den Post- zu ihrem Parkplatz gemacht haben – um sich bei ihrer Schwarzwald-Tour im Bräustüble zu stärken. Drei Tage lang cruisen die 18 Teams aus Fahrer und Beifahrer(in) in ihren Vorkriegs-Fahrzeugen zwischen Feldberg und Wartenberg hin und her. Ihre Boxen haben haben die Teilnehmer in Treschers-Schwarzwald-Romantikhotel am Titisee bezogen.

Selbst ist der Mann oder wenn das Mittagessen ausfallen muss: Thomas Fischer schraubt an seinem Bentley Le Mans, Baujahr 1928. | Bild: Niederberger, Holger

Gut an der Kühlerfigur „Spirit of Ecstasy“ ist dieser Oldtimer zu erkennen. Die landläufig Emily genannt Figur ziert seit 1911 den Verschluss des Wasserkühlers von Fahrzeugen des britischen Herstellers Rolls-Royce. | Bild: Niederberger, Holger

Ein Talbot London, Baujahr 1934. | Bild: Niederberger, Holger

Hermann und Gabriele Maier vom Singener MAC Museum Art & Cars neben ihrem Bentley Le Mans, Baujahr 1928. | Bild: Niederberger, Holger

Ein früherer Rennwagen, mittlerweile mit Straßenzulassung: ein Lea Francis S Hyper mit einem 1,5-Liter-Motor. | Bild: Niederberger, Holger