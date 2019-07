Gegen 19.40 Uhr war ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer von Aasen in Richtung Pfohren unterwegs. Auf der Suche nach einer Parkmöglichkeit reduzierte der junge Mann seine Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 62-jährige Toyota-Fahrerin fuhr links am Mercedes vorbei. Gleichzeitig fuhr der Mercedes-Fahrer ebenfalls in gerader Richtung weiter. In der Folge kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Die 62-jährige Autofahrerin wich nach links aus und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Durch das Ausweichmanöver rutschte der Toyota die linke Straßenböschung hinab und landete in einem Wassergraben. Die 62-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste ambulant behandelt werden.