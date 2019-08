Der Kreisverkehr an der Dürrheimer Straße/Werner-von-Siemens-Straße/Breslauer Straße wird ab Montag, 26. August, eine Woche für den Gesamtverkehr gesperrt. In diesem Zeitraum wird der Fahrbahnbelag saniert. Der von der B 27 aus Richtung Bad Dürrheim kommende Verkehr wird über die Abfahrt Donaueschingen Mitte umgeleitet. Eine entsprechende Umleitung führt aus der Gegenrichtung über die Pfohrener Straße auf die B 27. Anlieger- und Lieferverkehr zum Industriegebiet ist über die August-Fischbach-Straße beziehungsweise über die Stettiner Straße möglich. Auf der Umleitungsstrecke ist insbesondere an der Abfahrt von der B 27 Donaueschingen Mitte auf die Pfohrener Straße mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Donaueschingen Straßenbau 2019: Diese Vorhaben nimmt die Stadt Donaueschingen in diesem Jahr in Angriff Das könnte Sie auch interessieren