von Gabi Lendle

Donaueschingen – Anita Wernick hat einen Blick und eine Schwäche für besondere Kunst- und Fundstücke, die eine interessante Vergangenheit haben. Solche Dinge genießen ihre Wertschätzung, sie möchte sie daher gerne erhalten. So wie eine alte Gambrinus-Figur, die die Töpfermeisterin aus Allmendshofen deshalb ohne zu zaudern vor rund zehn Jahren in einer ehemaligen Brauerei in der Region kaufte.

Die Tonfigur ist nach ihren Schätzungen gute einhundert Jahre alt, wenn nicht noch mehr. Wie es sich für den legendären König und angeblichen Erfinder des Bierbrauens gehört, grüßt dieser charmant mit einem Bierkrug auf einem Bierfass sitzend.

Und dieses Eichenfass hat es in sich. Denn der Inhalt des Fasses besteht nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, aus edlem Gerstensaft. In seinem Innern ist ein Symphonion untergebracht, dass mit ziemlicher Sicherheit in seinen Glanzzeiten gesellige Melodien zu Gehör brachte. Allerdings nur, wenn man zuvor in den Einwurfschlitz fünf Pfennig versenkte.

Welche bierlaunigen Lieder aus dem Fass erklangen, bleibt noch eine kleine Weile ein Geheimnis. Denn das Alter hat auch bei der 1,20 Meter hohen Figur seine Spuren hinterlassen. Der Lack war ab, es fehlten ganze Finger und Füße. Und das Symphoniun schwieg, weil es kaputt war. Das komplette Kunstwerk stand erst mal ein Jahrzehnt bei Anita Wernick in der Werkstatt herum, wobei die Töpferin immer wieder mit dem freundlichen Gambrinus liebäugelte.

Die Wiedergeburt des Gambrinus

Vor einem Jahr hat Anita Wernick begonnen, sich dem Gambrinus zu widmen. Es musste ein Finger ersetzt und ein Schuh neu modelliert werden, eine Hand war defekt. Den kompletten Bierkrug musste sie nacharbeiten.

In der Krone des Gambrinus fehlten acht Eicheln, die von Anita Wernick neu gefertigt wurden. „Diese Eicheln sind so schön geworden, dass ich die Idee hatte eine modellierte Eichel auf einen Ring zu setzen. Solch ein Ring ist etwas ganz Besonderes und seither bei Jägerfrauen heiß begehrt“ freut sie sich. Nach und nach hat Anita Wernick den Gambrinus wieder auf Vordermann gebracht.

Der richtige Anstrich

Vor einigen Wochen brachte Anita Wernick ihren vollständigen, aber fleckigen Gambrinus zu Peter Pfaff nach Bräunlingen. Der gelernte Maler und Restaurator hat auch gleich einen Narren an der freundlichen Figur gefressen und ihn fachmännisch und liebevoll farblich wieder in seinen Originalzustand versetzt.

In verschiedenen Arbeitsgängen wurden Ölfarben gemischt und präpariert und nur das ausgebessert was abgebröckelt war. Keinesfalls wurde die Figur übermalt, sondern nur retouchiert. Der Gambrinus präsentiert sich nun in dezenten originalen und matten Farben mit einer treffenden Patina. Zudem hat Peter Pfaff das Eichenfass instand gesetzt und die Schrift ergänzt.

Der feste Stand

Nun musste noch ein Untergestell für das Fass angefertigt werden. Schreinermeister Hubert Schmid aus Bräunlingen hat nach alten Vorlagen geforscht und ist im Internet fündig geworden. Die Anfertigung ist Maßarbeit, dementsprechend aufwändig war sie. Jetzt lässt sich der herausgeputzte Gambrinus trefflich präsentieren und ist absolut standfest.

Die Musikbox im Fass

Für Anita Wernick war klar, dass auch der Musikautomat wieder funktionieren muss. Die Technik entspricht der von Spieluhren. Sie hat einen Drehorgelspieler befragt und sich schlau gemacht, welche Firma derartige Reparaturen heute noch vornimmt.

Spontan ist ihr Waldkirch als Stadt des Orgelbaus eingefallen und hier wurde sie auch fündig. Eine Spezialfirma wird ihr das handgefertigte Symphonion bis zum Jahresende restaurieren und wieder in Gang bringen. „Ich bin natürlich gespannt, welche Melodien dann aus dem Fass erklingen“, freut sich Anita Wernick.

Suche nach weiteren Exemplaren

Anita Wernick möchte herausfinden, wo sich noch so eine Tonfigur mit dem König Gambrinus befindet. Denn ihr Gambrinus ist kein Unikat. Im Internet existiert davon ein Foto, also muss die Figur mehrmals hergestellt worden sein. Oft wird in der Bildenden Kunst der Gambrinus als Gegenstück zum Weingott Bacchus dargestellt. Und es gibt auch etliche Gambrinus-Brauereien. „Es ist eine spannende Suche und vielleicht findet sich ja nochmals solch eine Figur mit Musikmaschine“, hofft sie.

Alles in allem ist die Wiederbelebung des Königs Gambrinus eine aufwändige und kostspielige Sache. „Das ist er mir aber wert“, versichert seine Eigentümerin Anita Wernick.

