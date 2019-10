Bereits zum 21. Mal startet an der Eichendorffschule die große Infobörse rund um Berufe, Perspektiven und Ausbildung. Das Ausbildungsforum startet am Samstag, 12. Oktober, von 9 bis 12 Uhr an der Eichendorffschule statt.

Die Veranstaltung wurde 1999 vom damaligen Rektor der Eichendorffschule ins Leben gerufen, der das Dilemma sah, dass einerseits viele junge Menschen ohne Lehrvertrag dastanden, während gleichzeitig viele Betriebe qualifizierten Berufsnachwuchs suchten. Das galt vor allem für technische Berufe. Damals orientierten sich etliche Schulabgänger in Richtung der kaufmännischen Bereiche. Die Idee dahinter: Eltern und Schüler mit Firmen der Region zusammen zu bringen. Ein Konzept, dass immer noch funktioniert und nach wie vor etliche Besucher anlockt.

Breites Spektrum geboten

Was zunächst mit wenigen Firmen anfing, nennt sich heute „Forum für Schule und Wirtschaft“ und kann mit einem breiten Spektrum von 47 Teilnehmern aufwarten. Darunter vertreten sind Schulen verschiedener Schularten, Industrie, Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, Pflegeberufen, Banken und sogar Polizei, Bundeswehr und das Landratsamt sind mit von der Partie. Eine Art „Jobs For Future“ im Miniformat für das Städtedreieck und Umkreis, die im vergangenen Jahr mit 48 Teilnehmern einen Rekord feierte.

Und aus dem Arbeitgebermarkt ist ein Arbeitnehmermarkt geworden. Die Schüler bekommen Angebote und können aussuchen. Und eine besondere Konzeption macht diese Job-Messe so erfolgreich: Es sind die Auszubildenden, die diesen Tag vorbereiten und an verschiedenen Ständen über ihre Berufe Rede und Antwort stehen. Die Azubis sprechen die Sprache der Schüler, man begegnet sich auf Augenhöhe. Dadurch erhöht sich die Akzeptanz. Und manch einer, der das Forum als Schüler besucht hat, sitzt später auf der anderen Seite und stellt seinen Lehrberuf vor.

Auf diese Weise fallen auch viele Schranken an Vorurteilen, mit denen etliche Berufe zu kämpfen haben. Die haben sich im Laufe der Zeit stetig gewandelt und oftmals sind Kenntnisse aus etlichen Themenfeldern notwendig. Maurer arbeiten heut etwa mit zahlreichen unterschiedlichen Materialien, deren Bearbeitung einen hohen Aufwand und eine Menge Fachwissen erfordern. Mathematik, Physik, Chemie – alles Themen, die in dem Beruf wichtig sind. Was gerade beim Handwerk positiv ist: Wer eine Ausbildung sucht, der findet auch eine. Und das Sprichwort, das Handwerk habe goldenen Boden, an dem ist gerade heute etwas dran.

Jedes Jahr einen Azubi

So wie beim Malerbetrieb Baur in Donaueschingen, der seit 25 Jahren jedes Jahr einen Auszubildenden einstellt. „Alle Azubis, die wir in den letzten Jahren eingestellt haben, haben sich zumindest vorher an unserem Stand beim Forum informiert“, freut sich Annette Baur, „dann fragen sie nach einem Praktikum, das ist der nächste Schritt.“ Immer die Lehrlinge: „Am Stand beim Forum sind nur unsere Lehrlinge. Derjenige, der gerade ausgelernt hat, organisiert das Ganze mit meiner Frau zusammen. Ansonsten sind die Lehrlinge zuständig“, beschreibt Joachim Baur das Prozedere.

Aber auch Ausbilder der beteiligten Firmen sind vor Ort. Zusammen mit den Auszubildenden stellen sie nicht nur ihre Produkte und deren Herstellung vor, sondern informieren auch über ihre Ausbildungsberufe, Studienmöglichkeiten und Praktikumsangebote und führen mit Schülern, Eltern und Multiplikatoren Gespräche.

Die Besucher treffen auf kurzen Wegen die richtigen Ansprechpartner. Sie können sich wertvolle Tipps für Bewerbungen und Einstellungsgespräche holen, bekommen Informationen über Arbeitsalltag und Anforderungen und können erste Kontakte zu möglichen Ausbildungsbetrieben knüpfen.

Mitmach-Aktionen mit vielfältigen praktischen Aufgaben geben die Möglichkeit, verschiedene Berufe hautnah zu erleben. Jeder kann kommen, sich informieren und Fragen stellen. Der Eintritt ist kostenlos.

Teilnehmer

Agentur für Arbeit RW-VS, ALDI GmbH & Co. KG, AOK DS, AP & S International GmbH, Aquatec Inform GmbH, Baur Malergeschäft DS, Biema Bildungsmanagement DS, Blitz Rotary Bräunlingen, Bromberger Verpackungen DS, Bruderhaus Diakonie, Bundeswehr, Dotex Wirkwaren GmbH, Dynacast Deutschland GmbH, Energiedienst Holding DS, Elektro-Langenbacher DS, Fachschule für Altenpflege DS, Frei Lacke Döggingen, GEDORE Automotive GmbH, Gewerbliche Schulen DS, Haller Industriebau GmbH, Handwerkskammer Konstanz, IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, IMS-Gear Donaueschingen, Kessler Heiztechnik Donaueschingen, KHS Donaueschingen, Koepfer Zahnrad- und Getriebetechnik, Landratsamt SBK, Mall Umweltsysteme DS-Pfohren, Metallinnung Schwarzwald-Baar, Metz-Connect Blumberg, Öschberghof, Polizeipräsidium Tuttlingen, RENA Gütenbach, Robert Gerwig Schule Furtwangen, Schreinerei Widmann DS-Neudingen, Schwarzwaldhof Fleich- und Wurstwaren, Sick Stegmann Donaueschingen, Sparkasse Schwarzwald-Baar VS, Stadtverwaltung Donaueschingen, Sto SE & Co.KGaA, Storz Verkehrswegebau GmbH & Co KG, Straub-Verpackungen Bräunlingen, Südbadische Gummiwerke FmbH, Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau, Walter Steinbach, Wehrle GmbH Furtwangen, WST Präzisionstechnik Löffingen. (lrd)