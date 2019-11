Zwei Jahre hatte Donaueschingen eine Weihnachtswelt und ein Weihnachtswäldchen. Unsauber ausgesprochen und mit dem Hang zur Verniedlichung bestand da gelegentlich schon mal Verwechslungsgefahr. Das soll sich in diesem Jahr aber ändern: „Aufgrund der Klangähnlichkeit mit der ‚Fürstlichen Weihnachtswelt‚ haben wir den Namen von ‚Weihnachtswäldchen‚ in ‚Schwarzwaldzauber‚ geändert“, teilt Organisatorin Bea Hoffmann-Heyden mit und fügt hinzu: „So können wir beiden, sehr schönen Weihnachtsmärkten eine ganz eigene und unverwechselbare Atmosphäre garantieren.“

Nicht in die Quere kommen

Auch beim Datum kommen sich die beiden Donaueschinger Weihnachtmärkte nicht in die Quere: Die Weihnachtswelt läutet traditionell die Adventszeit ein und findet vom Freitag, 30. November, bis zum Sonntag, 2. Dezember, im fürstlichen Marstall statt. Der Schwarzwaldzauber ist dann eine Woche später und startet am Nikolaustag, denn vom Freitag, 6. Dezember, bis zum Sonntag, 8. Dezember, wird die Alte Hofbibliothek bereits zum dritten Mal die neue Heimat für den Donaueschinger Weihnachtsmarkt. Denn 2016 hatte der Hobby- und Kunstverein seinen Rückzug und damit das Aus der Adventszeit-Veranstaltung, die es mehr als 30 Jahre gab, verkündet.

Donaueschingen Die Angebote rund um die Alte Hofbibliothek werden weiterlaufen Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadt hat sich die Rettung des Weihnachtsmarktes einiges kosten lassen und unterstützt den Schwarzwaldzauber finanziell.

Weitere kleinere Veränderungen

Der neue Name ist die große Veränderung, aber ansonsten wird es auch einige kleinere Neuerungen geben. „Wir haben in diesem Jahr das ganze Haus ‚Alte Hofbibliothek‚ dem ‚Schwarzwaldzauber‚ gewidmet, insofern dass zusätzlich zum Gewölbekeller nun auch die gesamte Bibliotheksebene im zweiten Stock von Ausstellern befüllt sein wird, womit wir mehr Weihnachtsmarktfläche zur Verfügung stellen können“, erklärt Bea Hoffmann-Heyden. Die mittlere Ebene, das Entree der Alten Hofbibliothek soll auf ganzer Fläche ein Weihnachtscafé bieten, in dem Musiker zwischendurch die Atmosphäre mit Instrumenten und Stimmen weihnachtlich gestalten sollen.

Donaueschingen Der Zauber des Donaueschinger Weihnachtswäldchens Das könnte Sie auch interessieren

Lichtemotionist zeigt Arbeiten

Außerdem ist der Donaueschinger Fotograf Tobias Ackermann, der auch als der „Lichtemotionist“ bekannt ist, in diesem Jahr mit von der Partie und wird Teile seiner „Schwarzwaldfotografien“ in der Alten Hofbibliothek den Besuchern zeigen. „Wir haben die Bilder speziell für den Schwarzwaldzauber mit ihm zusammengestellt“, erklärt die Organisatorin.