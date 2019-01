von SK

Eine erfreuliche Nachricht für die Gewerblichen Schulen in Donaueschingen. Aus Stuttgart wird für die Einrichtung ein weiterer Geldsegen hinzukommen. Die Schule bekommt insgesamt 712 000 Euro, um sich für das Thema Industrie 4.0 fit zu machen. Aus dem Landesprojekt Lernfabriken 4.0 gibt es eine Fördersumme von 250 000 Euro, so das Landratsamt in einer Mitteilung.

"Zu den 250 000 Euro vom Land Baden-Württemberg kommen noch 387 000 Euro aus dem Kreishaushalt und 75 000 Euro aus der regionalen Wirtschaft", erklärt Landrat Sven Hinterseh.

Im September 2018 habe der zuständige Bildungsausschuss des Kreistags den Weg für die Teilnahme am Wettbewerb des Landes frei gemacht. Mit der Entscheidung stehe nun fest, dass die Umsetzung im Jahr 2019 beginnen kann.

Donaueschingen Schüler des Technischen Gymnasiums schaffen sich ihren eigenen Elektro-Autoverleih Das könnte Sie auch interessieren

Wofür wird das Geld benutzt?

An den Gewerblichen Schulen Donaueschingen sollen ein Grundlagen- und ein Fachlabor im Bereich Spritzgießtechnik, Robotik, Antriebs- und Regelungstechnik geschaffen werden. Dabei gebe es eine Zusammenarbeit mit dem Berufsschulzentrum Bietigheim und der dortigen Lernfabrik, die die benötigten Kunststoffteile von den Gewerblichen Schulen Donaueschingen geliefert bekomme. Die Auftragsverwaltung und Abwicklung werde von den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schule Donaueschingen (KHS) übernommen. Durch diese schulübergreifende Zusammenarbeit werde es den Schülern ermöglicht, sich fit für das Thema Industrie 4.0 zu machen.

Regionale Wirtschaft mit dabei

Mit diesem Ansatz schaffe man auch die Voraussetzungen, um modellhafte Projekte gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft realisieren zu können. Davor gebe es allerdings noch einiges zu tun: Eine konkrete Umsetzungskonzeption werden die Gewerblichen Schulen nun gemeinsam mit den anderen beiden Schulen, der regionalen Wirtschaft und dem Landratsamt als Schulträger erstellen.

Im Land gibt es bereits 16 geförderte Lernfabriken. Sie dienen für Ausbildung, Forschung und Information.