Die Leute klopfen schon mal an und fragen, wann der Markt denn nun wieder öffnet. Seit Donnerstag, 24. Oktober, hat der Frischemarkt Rahn seine Pforten geöffnet. Allerdings unter anderem Namen und einem umgebauten Inneren. Er heißt jetzt Roman‚s Landmarkt, nach dem neuen Betreiber Roman Rebholz, der das Geschäft gemeinsam mit seiner Frau Jane führt.

Vom See nach Donaueschingen

Aber wie kommt der Konstanzer Rebholz dazu, weg von der Stadt am See zu ziehen, und in Donaueschingen mit einem Lebensmittelmarkt in die Selbstständigkeit zu gehen? „Das war der Liebe wegen“, erklärt der 28-Jährige, der gelernter Metzger ist. Er sei vor etwa vier Jahren in die Stadt gezogen, aus der seine Frau kommt. Die Selbstständigkeit sei indes immer sein Traum gewesen, ist er doch mit Eltern aufgewachsen, die beide selbst in Konstanz selbstständig sind und waren: „Meine Mutter hatte die Bäckerei Menge in Konstanz und mein Vater ein Toto-Lotto- Geschäft mit Getränkemarkt“, sagt Rebholz. So sei er mit aufgewachsen und habe den Einzelhandel von Kindesbeinen an aus eigener Perspektive erlebt. „Ich habe eigentlich immer ausgeholfen. Im Getränkemarkt oder wenn ich in der Bäckerei gebraucht wurde.“

Der Traum der Selbstständigkeit

So sei dann auch der Traum vom eigenen Geschäft erwachsen. Um den schließlich auch in die Tat umzusetzen, erkundigt sich Rebholz bei der Nachfolgebörse der Industrie- und Handelskammer (IHK). Er bewirbt sich über Chiffre auf ein Angebot, und der Kontakt zu Eigentümer Peter Rahn kommt zustande. Rund ein Jahr habe es dann gedauert, bis auf der Sache ein Knopf drauf war: „Meine Familie lebt noch in Konstanz und ich habe lange mit meinen Eltern über mein Vorhaben gesprochen“, so der neue Inhaber. Gemeinsam habe man sich die Bücher angeschaut und überlegt, ob es sich lohnt, hier etwas zu machen. „Mein Vater sagte direkt, dass ich das machen soll, es sei eine super Sache. Meine Mutter überlegte erst etwas, war dann aber auch begeistert. Von ihnen bekomme ich auch Rückhalt und Unterstützung.“ Zur eigenen Expertise gibt es also auch jene mit jahrelanger Erfahrung.

Nicht mehr pendeln

In Donaueschingen arbeitet Rebholz zuletzte bei der Fürstenberg Brauerei, war dort für die Arbeitssicherheit zuständig: „Davor bin ich jeden Tag nach Konstanz zur Metzgerei gependelt. Aber das Pendeln, in Kombination mit einem Zehn-Stunden-Tag, war auf die Dauer nicht, was ich machen wollte.“ Nach der Arbeit in der Brauerei ging es in den vergangenen Wochen stets direkt in den Laden, wo der Umbau voll im Gange war: „Ich kam späte nach Hause und musste morgens gleich früh wieder los.

Wie reagieren die Kunden?

Besonders freut sich Rebholz darauf, wenn die Kunden den neuen Markt sehen, in dem sich durch die Umbauarbeiten der vergangenen Wochen einiges getan hat. Rund 150 000 Euro seien investiert worden: „Wir haben etwa die Wand ins Lager durchbrochen und einen Bistrobereich mit Sitzgelegenheiten eingerichtet“, sagt er. Im Vergleich zu den Discounter-Märkten sei es hier in der Siedlung eher klein. Was zähle, das sei hier auch das Persönliche: „Das Gespräch mit den Kunden, auch mal nachfragen wie es geht, oder wie ein Arzttermin gelaufen ist“, erklärt Rebholz. Das Persönliche finde man so im Discounter einfach nicht.

Bunte Mischung im Markt

Neben den neuen Gesichtern seien im Markt weiterhin die bisherigen Angestellten vertreten: „Wir haben hier eine bunte Mischung aus Jung und Alt. Da gibt es für jeden einen passenden Ansprechpartner“, so Rebholz. Neben dem neuen Bistrobereich habe sich zudem noch anderes verändert: So wird die Bäckerei sonntags geöffnet haben, Kunden können telefonisch bestellen und sich die Waren nach Hause bringen lassen. Das gehe auch, wenn man seinen Einkauf vom Markt nicht nach Hause tragen könne. Das Angebot über die Firma Okle setze auf Regionalität. Die Tradition des Geschäftes geht also weiter.

Der Laden

Das Geschäft in der Donaueschinger Siedlung hat eine lange Tradition. Er wurde 1959 von Georg Rahn gegründet, schließlich übernahm sein Sohn Peter. Die Nachfolger-Suche gestaltete sich nicht einfach, erfolgte sogar über die Teilnahme an einer Fernsehsendung. Schließlich übernahm die Familie Korsch im Frühjahr 2018 die Geschäfte des Marktes, im August schlossen sich die Pforten abermals, Familie Korsch zog sich zurück.