Die Fasnet orientiert sich am christlichen Jahreskalender. Sie ist die große Sause, bei der kurz vor der Fastenzeit noch einmal so richtig ordentlich auf den Putz gehauen wird. Schmalzgebackenes und Innereien stehen auf dem Speiseplan, da ihr Verzehr zur Fastenzeit nicht erlaubt ist – alles muss weg. Entsprechend schließt sich der Kreis zu Ostern. Dort gab es zu früheren Zeiten meist eine Schwemme an Eiern, daher auch deren Stellenwert bei diesem Fest.

Wie sich der Jahreskalender der Feste weiterdreht ist in der Donaueschinger Kalliwodastraße besonders schön illustriert. Dort steht vor einem Wohnhaus augescheinlich ein kleiner Christbaum. Nur der Schmuck passt nicht wirklich zur Weihnachtszeit: Bunte Stofffetzen und Tücher hängen, verbunden mit einer Schnur, gewunden um den Baum. Offensichtlich hat hier jemand sich seinen ganz persönlichen Narrenbaum in den Vorgarten gestellt. Was erst andächtig ist, kann dann auch gerne mal ausschweifen werden, oder: Nach Weihnachten kommt eben die Fasnet. Sieht man doch.