von SK

Eine 31 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta fuhr am Montag gegen 9.30 Uhr auf der Bräunlinger Straße. Als ein direkt vor ihr fahrender Fiat Punto nach rechts in Richtung Käferstraße abbiegen wollte und daher kurzzeitig anhalten musste, konnte die Fiesta-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr hinten auf den Fiat Punto auf. Die 39-jährige Fahrerin des Puntos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde wegen eines Schleudertraumas zunächst ins Krankenhaus gebracht, konnte von dort jedoch bereits nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 1000 Euro.