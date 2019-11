von Anita Reichart

Auf die Gerüchte, die seit ein paar Wochen durchs Dorf gingen, gibt es eine klare Aussage. Auch wenn Doktor Karl Baur zum 1. April des kommenden Jahres, nach 25 Jahren, in den Ruhestand wechselt, geht es in der Wolterdinger Arztpraxis an der Hauptstraße weiter.

Noch am Klinikum in Donaueschingen

Zum zweiten Quartal 2020 übergibt der Internist seine Hausarztpraxis in die Hände des Internisten Jochen Sauter. Der 39 Jahre alte Nachfolger arbeitet zurzeit noch als Funktionsoberarzt im Schwarzwald-Baar-Klinikum am Standort Donaueschingen, und verfügt über eine langjährige fundierte internistische Ausbildung.

Der aus Meßstetten auf der Schwäbischen Alb stammende Sauter studierte in Freiburg, begann danach seine Facharztausbildung am Krankenhaus in Donaueschingen, und schloss diese im November 2016 ab. Bauer zeigt sich überzeugt, dass sein Nachfolger die Patienten ab April zusammen mit den langjährigen Mitarbeiterinnen sehr gut weiter betreuen werde. Er selbst werde, um den Kollegen einzuführen, noch bis Juni in der Praxis mitarbeiten.

Rechnerisch fehlen 7,5 Stellen

Der Bereich Donaueschingen gehört laut Kassenärztlicher Vereinigung bezüglich Hausärzten zu den schwach versorgten Gebieten. 23 Hausärzte im Städteviereck entsprechen einer Versorgungsquote von 83,1 Prozent. „Rechnerisch fehlen 7,5 Stellen, um den Idealzustand zu erreichen“, so eine Sprecherin.