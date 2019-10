von Roger Müller

Nach der kulinarischen Einkaufsnacht werden am Samstag die Donaueschinger binnen kurzer Zeit zum zweiten Mal auf die Straßen gelockt. Auch beim Herbstfest lohnt es sich rauszugehen. Die Stadt lädt zum Bummeln und Genießen ein.

Die Boxengasse beim Bobbycar-Rennen.

Entlang der Karlstraße wird sich wieder eine abwechslungsreiche Festmeile präsentieren. Wieder nutzen viele Vereine das Herbsfest als Schaufenster für ihr Wirken oder wollen mit Ständen die Vereinskasse etwas aufbessern. Man braucht sich über die kulinarische Vielfalt also keine Sorgen machen. Von einer stets leckeren Waffel aus Omas gutem alten Eisen über Holzofenbrot, Bratwürsten, Zwiebelkuchen, Dünne, Crêpes und vielem mehr wird das Angebot keine Wünsche offenlassen.

Internationales Flair wird dem Herbstfest durch die Partnerstädte eingehaucht. Kaminoyama, Saverne und Vác werden auf dem Rathausplatz beheimatet sein. Am Stand der deutsch-japanischen Gesellschaft Donaueschingen wird Reisgebäck Sake und grüner Tee serviert, am Glücksrad kann man auf japanische Preise hoffen. Wer auf das Deftige steht ist, bei der deutsch-ungarischen Gesellschaft mit der beliebten Gulaschsuppe und erlesenen Weinen genau richtig. Dritter im Bund ist die deutsch-französche Gesellschaft mit frischem Baguette und französischem Käse.

Leckere Gulaschsuppe serviert die deutsch-ungarische Gesellschaft.

Aufgrund des Partnerschaftsjubiläums mit Saverne, das sich zum 55. Mal jährt, wird es außerdem auf dem Rathausplatz einen französischen Markt geben. Eigens dafür reisen neun Händler aus Saverne nach Donaueschingen, um ihre original französischen Waren anzubieten. Schnell werden Leckereien wie „Macarons, Pain au chocolat“, gängige Begriffe sein, auch handgefertigten Waren wie Deko- und Keramikartikel aus Frankreich gehören zum Angebot. Über sechzig Anbieter sind in diesem Jahr vertreten.

Schöne Dinge gibt es beim Herbstfest zu bestaunen.

Das Herbstfest bietet Livemusik in kurzer Taktung. Bis 1 Uhr am Sonntagmorgen darf beim Abendprogramm gefeiert werden. Die „Hauptacts“ finden zum einen auf dem Rathausplatz ab etwa 19.45 Uhr mit den „Wombats“ statt, auf der Bühne am Hanselbrunnenplatz spielt ab etwa 20.30 Uhr die Bregi-Houseband.

Die Bregi Houseband lädt am Hanselbrunnenplatz zum Konzert.

Für abwechslungsreiche Unterhaltung ist auch für die Jüngsten gesorgt. Von der Kletterwand des SC 1900, über die Handball-Geschwindigkeitsmessung bis zum traditionellen Bobbycar-Rennen des SC Baar reicht der Bogen. Eine Hüpfburg, die Villinger Puppenbühne, und verschiedene Gewinnspiele sowie das Kinder- und Jugendmuseums runden das Programm ab. Premiere feiert in diesem Jahr ein Flohmarkt auf der Karlstraße.