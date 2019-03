von Guy Simon guy.simon@suedkurier.de

In Restaurants ist das Rauchen bereits seit 2007 verboten. Entgegen düsterer Prognosen, die den Wirten ein jähes Ende ihrer Geschäfte prophezeiten, hat sich dieser Zustand bereits in den Alltag eingeschlichen. Es ist Gewohnheit, die Erinnerung, wie es früher einmal war, ist verblasst. Der finanzielle Einbruch blieb aus.

Verbot steht in der Debatte

Aktuell steht wieder eine Debatte rund um die Glimmstängel an: Sollte das Rauchen auf öffentliche Spielplätzen verboten werden? In Konstanz hat sich der Gemeinderat mit dieser Frage auseinandergesetzt und sich schlussendlich dafür entschieden. Kippenstummel im Spielsand – das möchte nun wirklich niemand. Auch wenn das Bild rauchender Eltern auf der Parkbank dennoch weiterhin zu vielen Spielplätzen gehört.

Kein Gesetz auf Landesebene

Trotz der gesundheitlichen Gefahren sind längst nicht alle Städte auch bei diesen Verboten mit dabei. Einen Zwang dafür, den gibt es nicht. "Das Landesnichtraucherschutzgesetz verbietet unter anderem das Rauchen in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände zum Schutze der Kinder und Jugendlichen. Ein Rauchverbot auf öffentlichen und allgemein zugänglichen Kinderspielplätzen besteht jedoch nicht", erklärt Beatrix Grüninger, Pressesprecherin des Donaueschinger Rathauses.

Am Eingang zum Gelände des Irmaparks verweist ein Schild auf das Rauchverbot. | Bild: Simon, Guy

Bereits seit 2011

Viele Gemeinden in der Bundesrepublik haben entsprechende Verbote allerdings auch schon umgesetzt. Der Städtetag unterstützt ein solches Rauchverbot, Heidelberg und Karlsruhe setzen es bereits um. Genauso wie Donaueschingen. Was den Punkt der Qualmverbote auf Spielplätzen betrifft, dürfte die Stadt an der Donauquelle zu den Vorreitern gehören: "Die Stadt Donaueschingen sah hier bereits 2011 Handlungsbedarf – insbesondere vor dem Hintergrund, dass herumliegende Zigarettenkippen gerade bei Kleinkindern erhebliche Gesundheitsgefahren auslösen können", erklärt Grüninger.

Stadträte ändern die Verordnung

Daher habe der Gemeinderat die Polizeiverordnung der Stadt im November 2011 entsprechend verändert: "Um diese Gefahrenquellen zu eliminieren wurde die Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern um ein entsprechendes Rauchverbot auf Kinderspielplätzen ergänzt", heißt es aus dem Rathaus. Seither ist gemäß der städtischen Polizeiverordnung "das Rauchen auf öffentlichen und allgemein zugänglichen Kinderspielplätzen untersagt."

Wie Grüninger mitteilt, werde diese auch von den Bediensteten des Gemeindevollzugsdienstes der Stadt regelmäßig kontrolliert. "Verstöße hiergegen können entsprechend geahndet werden. Mit einem entsprechenden Hinweisschild an den Spielplätzen wird auf das Rauchverbot hingewiesen", erklärt die Pressesprecherin.

Wie teuer kann das werden?

Mit welchen Konsequenzen ist bei einem Verstoß zu rechnen? Laut Polizeiverordnung der Stadt Donaueschingen können Ordnungswidrigkeiten, eine solche ist das Rauchen auf einem Spielplatz, mit einer Geldbuße von mindestens fünf Euro und bis zu 5000 Euro geahndet werden.