Mit offenem Ohr waren die Mitarbeiter der Eigenbetriebe Wasserwerke im November an mehreren Stellen in der Stadt unterwegs. Gesucht wurden vermeintliche Lecks im Wasser-Leitungssystem. Sie konnten von den Stadtwerken anhand des nächtlichen Verbrauchs festgestellt werden. Da zu dieser Zeit üblicherweise wenig Verbrauch herrscht, lässt sich auch erkennen, wenn das dann doch der Fall sein sollte.

In Wolterdingen und im Wohngebiet Auf Schalmen war das der Fall. Einem Leck geht das Wasserwerk mit Hochleistungsmikrofonen auf die Spur. Verschiedene Netzbereiche werden abgehört, anhand der Strömungsgeräusche können Lecks so geortet werden. Sie klingen anders.

Defekt gefunden und behoben

Auf Schalmen habe man den Defekt gefunden und auch behoben. „Hierbei handelte es sich allerdings nicht wie zuerst vermutet um einen Rohrbruch im städtischen Netz, sondern um einen Defekt im privaten Bereich einer Hauswasserleitung„, erklärt Beatrix Grüninger von der städtischen Pressestelle. Der Defekt sei jedoch so groß gewesen, dass Mitarbeiter der Wasserwerke die Geräusche auf der Hauptleitung hören konnten. Dadurch seien sie davon ausgegangen, der Defekt habe sich auch dort befunden. In Wolterdingen konnte indes kein Leck gefunden werden. Der Verbrauch habe sich aber auch nach kurzer Zeit wieder normalisiert, so Grüninger.

Probleme auf Baustellen

Der bisher sehr milde Winter sorgt wohl auch dafür, dass bisher keine Rohrbrüche zu vermelden waren. Probleme gebe es derzeit gelegentlich auf Baustellen, bei denen Standrohre und Bauwasserzähler und sehr selten auch Hausanschlussleitungen einfrieren. „Deshalb ist es wichtig, dass Standrohre über Nacht abgebaut werden, Zähler frostsicher verbaut werden und Wasserleitungen nicht über einen längeren Zeitraum, vor allem nicht über Nacht, freigelegt bleiben“, sagt Grüninger. Geschuldet sei dies vermutlich auch der Tatsache, dass der Bausektor gerade so überlastet sei, dass es im Winter eigentlich gar keine Winterpause mehr gebe, sondern fast rund ums Jahr gebaut werde.