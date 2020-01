von Lutz Rademacher

Aus allen Nähten platzte der große Saal des Hotels „Grüner Baum“ in Allmendshofen bei der Jahreshauptversammlung des Schwarzwaldvereins Donaueschingen. Ein Spiegelbild für diesen regen Verein, der nicht nur die Wanderwege pflegt, sondern das ganze Jahr über unzählige Aktivitäten für Teilnehmer aller Altersgruppen anbietet und dessen Mitgliederzahl aktuell auf stattliche 400 angewachsen ist, darunter 49 Jugendliche.

Überraschung bei den Wahlen

Eine Überraschung gab es bei den turnusgemäßen Teilwahlen der Vorstandschaft. Die bisherige zweite Vorsitzende Dorothea Creuzburg möchte kürzer treten, bleibt aber als Beisitzerin erhalten. Bei der Suche nach einer Nachfolgerin geriet die Versammlung kurz ins Stocken. Dann meldete sich Gudrun Kuntke, die früher schon einmal Beisitzerin beim Ortsverein Blumberg war. In ihrer Vorstellung outete sie sich dann als Schwester des Vorsitzenden Hans-Helmut Bernd. Sie wurde einstimmig gewählt, genauso wie Kassierer Eberhard Zürcher, der erst seit Januar 2019 Mitglied ist und dieses Amt im Oktober als Interimslösung von Hermann Gut übernommen hatte. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführerin Frauke Gerken und die beiden Beisitzer Norbert Gramespacher und Adelbert Schenzinger.

Was alles geboten wird

Eine positive Bilanz zog Hans-Helmut Bernd, der seit einem Jahr Vorsitzender ist. Das Amt mache ihm großen Spaß, zumal er bei der Einarbeitung vom Vorstandsgremium und den Mitgliedern mit Rat und Tat unterstützt worden sei. Er informierte darüber, dass die Website des Vereins seit dem 1. Januar nicht verfügbar ist, da der Provider gekündigt hat. Astrid Speck arbeitet mit dem Hauptverein an einer Überarbeitung und hofft, dass man im Februar wieder online ist. Bis dahin findet man die zahlreichen Angebote des Vereins für 2020 in einer 40-seitigen Broschüre mit detaillierten Beschreibungen. Sie enthält Treffen, Arbeitseinsätze in Sachen Naturschutz, Besichtigungen und natürlich jede Menge Wanderungen. Gäste sind jederzeit willkommen. Höhepunkte sind eine einwöchige Wanderreise nach Elba, eine Kultur- und Wanderwoche in Thüringen und ein Wanderwochenende in den Vogesen. Das Programm liegt unter anderem in den Tourist-Infomationen des Städtedreiecks aus.

Wegewart Hans Streit richtete 25 Kilometer des neuen Premium-Wanderwegs „Wasserweltensteig“ her. Insgesamt 420 Arbeitsstunden wurden unter der Regie von Tilman von Kutzleben für den Naturschutz aufgewendet, darunter eine große Pflegemaßnahme im Hüfinger Orchideenwald mit Eltern und Schülern der Trekkingklasse der Realschule, an der 65 Personen teilnahmen.