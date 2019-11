Jürgen Bühler liebt Holz, den Wald und dort die körperliche Arbeit. Der Donaueschinger ist Selbstwerber und macht sein Brennholz selbst. Vom Ortskern eines Donaueschinger Ortsteils fährt er zwei Minuten mit dem Auto zu seiner zugeteilten Parzelle. Wo das genau ist, möchte der Elektroingenieur nicht in der Zeitung lesen. Er ist vorsichtig. Denn er lagert sein Holz stets geraume Zeit lang im Wald. „Leider gibt es doch immer wieder Leute, die sich an der Arbeit anderer Leute bedienen“, sagt er.

Wer einen Schwedenofen hat, braucht Holz

Diese Arbeit übt er seit diesem Jahr in einem etwa hundert mal dreißig Meter großen Waldstück aus. Am Rand sind es buschartige Bestände, dahinter folgen Laubbäume. Einige hat der Förster markiert. „Das sind Bäume, die der Forstwirtschaft im Weg sind oder einfach unrentabel sind.“ Sie darf er fällen. Gleiches gilt für Holz, das auf dem Boden liegt. Seit etwa 15 Jahren macht Bühler selbst Holz. „Damals haben wir uns einen Schwedenofen angeschafft und uns gefragt, wie wir zu einer Befeuerung kommen“, erinnert er sich. Er erkundigte sich im Bekanntenkreis und kam zu seinem ersten Los. Am Buchberg war er auch noch die nächsten Male zugange und verarbeitete Fichtenholz. Holz mit mäßigem Brennwert.

t das neue Areal weit günstiger, freut er sich. Bekannt gemacht hat er sich mit der neuen Freiluftarbeitsstätte an einem der vergangenen Samstage bei schönstem Sonnenschein. „Ich stehe ja unter keinem Zeitdruck. Und schon gar nicht unter einem finanziellen Druck.“ Denn des lieben Geldes wegen sollte niemand zum Selbstwerber werden.

Der Donaueschinger Jürgen Bühler macht sein Brennholz selbst. Vom Förster gekennzeichnete Bäume darf er fällen. | Bild: Wursthorn, Jens

Bühler schlüsselt auf: Allein schon, wenn man für den Abtransport nicht über einen eigenen Anhänger verfügt, geht das in Nerverei und Abhängigkeit von anderen. Dazu kommen die notwendigen Anschaffungen. Schutzbekleidung und Werkzeug etwa. Allein sein „Fichtenmoped“, wie der 59-Jährige seine Motorsäge nennt, schlug in der Anschaffung mit rund 500 Euro zu Buche. Dazu kommt der obligatorische Sägelehrgang, der Verschleiß und der Zeitaufwand bei der Verarbeitung. Rechne man dies gegen, dürfte der Einkauf fertigen Kaminholzes billiger kommen.

Am Ende ist das Ergebnis sichtbar

Aber Bühler steht an diesem nebligen Dienstagmorgen zufrieden am Waldrand und taxiert die Arbeit für die nächste Zeit. Es muss also noch etwas anderes geben als fiskalische Aspekte. Für jemanden, der den ganzen Tag im Büro sitzt, ist Holzmachen ein wunderbarer Ausgleich. „Außerdem sehe ich da am Abend, was ich geschafft habe. Wer in die Computertastatur hackt, hat dieses Erlebnis nicht“, schwärmt der Freizeitwaldarbeiter. Und die Liebe zu Holz habe er von seinem Vater geerbt. Dieser hatte seinerzeit eine Zimmermannslehre absolviert.

Den regelmäßigen Sport ersetzt die Holzarbeit allerdings nicht. „Das ist halt nur eine Arbeit, die man temporär auf den Winter hin macht.“ Was nicht heißen soll, dass der Schweiß in Strömen fließt. „Holz macht vier Mal warm. Beim Fällen, beim Spalten, beim Transport und dann wenn es im Ofen brennt“, lacht der Donaueschinger.

Holz muss trocknen

Doch bis dahin ist der Weg noch weit. Alle zwei, drei Jahre schafft er sich jeweils einen Holzvorrat, der dann auch wieder mehrere Jahre reicht. „Das ist wichtig, denn das Holz muss trocknen“, erklärt er. Je nach Stärke, Holztyp und Feuchtigkeit dauert das unterschiedlich lange. Und weil Bühler in der Stadt nur wenig Lagerfläche hat, lagert er das Holz so lange wie möglich im Wald.

Eine Woche Arbeit – ein warmer Winter

Auch wenn er keine Rechnung in Euro und Cent aufmacht, ein Zeitbudget kann er dennoch nennen. Zwei Tage benötigt er für das Fällen des Vorrats für zwei bis drei Winter. Das Stapeln dauert etwa drei Arbeitstage. Es folgt der Transport mit Helfern, der so etwa drei Tage lang ansteht. „Und dann bin ich dran“, schmunzelt der Selbstwerber. An vielen Abenden wandert der Holzvorrat in den Schopf. Eine Woche Arbeit, ein Winter Kaminholz? Ja, das komme hin. Aber was für eine schöne Arbeit.