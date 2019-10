Der auf der B 27 aus Bad Dürrheim in Richtung Freiburg fahrende Verkehr wird dann über die Ausfahrt Donaueschingen-Mitte, die K 5756 bei Pfohren zum Teilhof an der B 31 umgeleitet. Der Verkehr, der auf der A 81 in Richtung Donaueschingen und Bad Dürrheim rollt, erhält vor der Abfahrt auf die A 864 den Hinweis, erst an der Anschlussstelle Geisingen in Richtung Freiburg abzufahren.

Donaueschingen Der Ausbau der B 27 geht in die nächste Phase: Ab Montag sind die stadtseitige Auf- und Abfahrt bei Allmendshofen gesperrt

Fahrzeuge, die auf der B 31 aus Freiburg in Richtung Blumberg-Schaffhausen unterwegs sind, werden über die K 5753 umgeleitet. Dies gilt auch für den Verkehr, der aus Allmendshofen auf die B 27 auffährt.