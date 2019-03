von SK

Eine 45 Jahre alte Fahrschülerin hat sich bei einem Auffahrunfall am Montag, gegen 17.10 Uhr, leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, habe sie an der Anschlussstelle Donaueschingen-Mitte in Richtung Schaffhausen auf die B 27 auffahren. Sie habe an der dortigen Stop-Stelle gehalten. Als sich kein Verkehr mehr auf der B 27 genähert habe, ging eine nachfolgende Autofahrerin davon aus, die 45-Jährige wolle nun auf die Bundesstraße fahren. Ein Irrtum: In der Folge fuhr sie mit ihrem Auto auf das Heck des Fahrschul-Golfs. An beiden Autos sei Schaden in Höge von 7000 Euro entstanden. Die beim Unfall leicht verletzte Fahrschülerin musste ärztlich versorgt werden.