Der 47-jährige Andreas Merkle arbeitet aktuell als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes Laupheim. Als Auftakt seiner Vorstellung bei den Donaueschinger Stadträten zieht Merkle einen Vergleich zu Strawinsky: "Sein Entdeckerdrang hielt immer an. In diesem Sinne will ich mich als erster Beigeordneter den Aufgaben stellen."

Für Merkle stehe die Stadt zwar gut da, jedoch "bestimmt der Wandel den Alltag. Alle spüren diese Veränderungen. Europa tritt auf der Stelle, die Wirtschaft trübt sich ein." Daher gelte es etwa, den Wohlstand zu erhalten: "Das gelingt mit sparsamer und wettbewerblich orientierter Verwaltung und dem Ausbau des Vermögens zur Daseinsvorsorge."

Stadt als Ansprechpartner

Die Stadtverwaltung müsse wichtiger Ansprechpartner der Bürger sein, diesen Zustand erhalten und weiter entwickeln: "Einer meiner Schwerpunkte wird die Personalentwicklung sein. Das gelingt über die Bezahlung, flexible Arbeitszeitmodelle und eine Struktur, in der nicht die Hierarchie entscheidet", so Merkle. Zielorientiert und gemeinsam im Team müssen Lösungen gefunden werden. Das sei etwa auch in einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Amtsleitern und Ortsvorstehern wichtig. "Ich sehe mich da als Diener der Stadt", sagt der 47-Jährige.

Zwei wichtige Fragen

Besonders wichtig sind ihm die Punkte Digitalisierung sowie Bildung und Betreuung: "Als ich noch Bürgermeister war, waren den Bürgern zwei Fragen wichtig: 'Wie ist die Internetverbindung und wie sieht die Betreuungssituation aus?' Als ich die Gemeinde verlassen musste, hatten 90 Prozent schnelles Internet und die Betreuung war vorbildlich." Im Portfolio trägt Merkle auch die Schwerpunkte Mobilität ("Der Donaubus ist zu begrüßen"), demografischer Wandel ("Wir brauchen generationsübergreifende Angebote") und Klimawandel ("Ich setze mich für weniger Plastik in Stadt und Verwaltung ein")

Das Wissen, um solche Prozesse in die Wege zu leiten, bringe Merkle mit: "Ich habe den Alltag einer Kommune von der Pike auf gelernt. Ich habe einen unverstellten Blick von Außen und möchte mich für die Stadt einsetzen." Als Bürgermeister in einer kleinen Gemeinde, "da tut man noch selbst".

Fragen der Stadträte

Claudia Weishaar, GUB-Sprecherin: "Sie haben einen unverstellten Blick auf die Stadt, was bewerten sie positiv, was war eher negativ?" Merkle: "Meine Frau und ich sind durch die Fußgängerzonen, da hat es schöne und weniger schöne Bereiche. Ich habe die 1970er gesehen, das würde ich ändern." Außerdem gebe es wenige Elektro-Ladestationen.

Mario Mosbacher, CDU, erkundigte sich nach Entwicklungssträngen für die Schulen und wie Merkle einen Prozess mitgestalten würde. "Man muss zuerst bestimmen, wie man mit dem Thema umgeht. Bei fünf Lehrern gibt es sechs Antworten. Es muss etwa die EDV mit rein und die Projekte müssen in den Schulen entwickelt werden."