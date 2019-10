In einem Unternehmen an der Dürrheimer Straße löste am Dienstag, kurz nach 18 Uhr, die Brandmeldeanlage aus. Die Abteilung Stadt rückte mit drei Fahrzeugen an. Sie erkundete die genaue Ursache, die auf einen geplatzten Schlauch an einer Maschine zurückgeführt werden konnte. Der daraufhin ausgetretene Öldampf hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Bereich wurde genau kontrolliert. Ein weiteres Eingreifen durch die Kräfte der Feuerwehr war nicht erforderlich.