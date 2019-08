Belvedere! Das Wort klingt nach vornehmer Leichtigkeit, nach Freizeitvergnügen in besseren Kreisen. Das Wort stammt aus dem Italienischen und steht für eine schöne Aussicht. Auch Donaueschingen besitzt einen solchen Freisitz. Das schindelgedeckte Gebäude mit quadratischem Umriss und spitzem Dach dürfte vermutlich vor rund 200 Jahren entstanden sein, als der Fürstlich-Fürstenbergische Park errichtet wurde. Von den Anhöhen Allmendshofens aus sollte dieser Aussichtspunkt einen wunderbaren Blick auf die fürstliche Residenz bieten.

Das muss lange her sein. Denn inzwischen versperren nicht nur die den Solitär längst überragenden Bäume die Aussicht in Richtung Schloss. Auch die Bebauung in der Nachbarschaft hat sich, insbesondere in den letzten paar Jahren, gewandelt. Das Baugebiet Schützenberg, laut Homepage der Stadt ohne einen einzigen verkaufbaren Bauplatz, rückt mit der ersten Häuserfront schon auf ein paar Dutzend Meter an das sagenumwobene Häuschen.

Kaum noch vorstellbar, dass sich unter den Blicken der neuen Nachbarn heutzutage höfischer Tratsch, adeliges Liebesgeplänkel oder fiese Intrigen im und um das Belvedere entwickeln könnten. Schön also, dass es da einen amüsanten Blick in die Vergangenheit gibt. Am Sonntag, 1. September, 18 Uhr, erschließt sich das mit massiver Tür und ebensolchen Fensterläden abweisend wirkende Häuschen für ein paar Stunden dem Publikum. Martina Wiemer stellt unter dem Motto „Kann denn Liebe Sünde sein“ historische, rührende und amüsante Geschichten und Anekdoten über die Liebe in Donaueschingen vor. Pikante und heitere Episoden aus Stadt und Land mixt sie mit Gedichten, Märchen, Rezepten und praktischem Liebeszauber. Den Bogen ihrer Texte spannt sie dabei vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Das Gebäude ist bestuhlt. Wer den unterhaltsamen Abend erleben möchte, zahlt acht Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Und noch ein Tipp für die Anfahrt. Wer auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts fährt, nimmt noch etwa 100 Meter vor der Bühlstraße eine recht unscheinbare Auffahrt nach rechts. Diese namenlose Straße führt dann nach rund 200 Metern zum Ziel. Oder das Hilfsmittel moderner Zeiten hilft. Vor 200 Jahren wäre das ja ein liebloses Zauberwerk gewesen. Und überdies völlig unnötig. Das Belvedere war ja weithin sichtbar. Auch vom Schloss aus.