„Rettet den Johannes„ heißt die neue Spendenaktion, für die der Kirchenförderverein Heilige Dreifaltigkeit wirbt. Im Mittelpunkt steht die steinerne Figur des Namenspatrons der Stadtkirche St. Johann. Auf einem Podest postiert und durch einen Blech-Baldachin kaum vor Wind und Wetter geschützt, blickt Johannes der Täufer von der Seitenwand des linken Zwillingsturms aus auf den Kirchenvorplatz.

Johannes der Täufer ist der Namenspatron der Stadtkirche St. Johann. Die Steinfigur an der äußeren Kirchenwand ist in eine schlechten Zustand. Eine Spendenaktion soll die Sanierung ermöglichen. | Bild: Wursthorn, Jens

Die Figur des Propheten datiert aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und ist damit mehrere hundert Jahre alt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, wie der Zahn der Zeit am Namenspatron nagt. Im Gesicht des Heiligen klafft im Kinnbereich ein hässliches Loch und auch am Fuß schreitet die „Osteoporose“ an der Steinfigur deutlich voran.

Um den Johannes wieder in einen würdigen Zustand zu versetzen, aber auch, um zu vermeiden, dass durch abbrechende Steinbrocken Menschen verletzt werden, setzt sich der Kirchenförderverein mit einem Spendenaufruf für die auf rund 15 000 Euro Kosten bezifferte Sanierung ein.

Das Vorhaben, im Aufruf der Kirchenförderer als „kein Pappenstiel“ beschrieben, sei schon im Lauf des Jahres thematisiert worden, sagt die Vorsitzende des Kirchenfördervereins, Gisela Rösch. Allerdings hatte man zunächst Bedenken, eine neuerliche Hilfsaktion für St. Johann auf den Weg zu bringen: Sind doch die Kosten für die Außenrenovation und die Dachsanierung den Mitgliedern und Freunden des Fördervereins aktuell präsent. Schließlich aber stellte sich die Rettung des Johannes als unausweichlich heraus. „Im Oktober nahm dieses Aktion ihre Arbeit auf“, so Rösch weiter.

Inzwischen hat die Aktion den Bereich der Mitglieder verlassen. Spendenkonten sind bei der Sparkasse Schwarzwald Baar (IBAN DE48 6945 0065 0240 0712 41) und bei der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau (IBAN DE15 6949 0000 0012 5389 01) eingerichtet. Spenden sind unter dem Vermerk „Rettet den Johannes„ erbeten, sind steuerlich abzugsfähig und werden mit einer Aufmerksamkeit versüßt. „Gerne stellen wir eine Spendenbescheinigung aus, dazu erhält jeder Spender ein Set Fotokarten mit Donaueschinger Motiven“, wirbt der Kirchenförderverein.