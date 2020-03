Viele Donaueschinger Gastronomen liefern mittlerweile ihre Speisen, doch wer das Haus nicht mehr verlassen darf, kann oder will, der braucht auch Dinge für den täglichen Bedarf. Milch, Kaffee, ein bisschen Obst und Gemüse, Brot... Viele ehrenamtliche Helfer sind derweil im Einsatz, um für andere einzukaufen. Doch manch einer tut sich schwer, dieses Angebot zu nutzen – gerade die Älteren, die doch gar niemand zur Last fallen wollen. Und es gibt auch diejenigen, die zwar nicht zu einer Risikogruppe gehören, aber trotzdem nicht Einkaufen wollen und ein schlechtes Gewissen haben, die Hilfsangebote zu nutzen, wo sie doch eigentlich nicht darauf angewiesen wären.

„Wir haben doch auch eine soziale Verantwortung, es geht nicht nur um das Geldverdienen. Ich ich möchte denjenigen, die immer zu uns kommen, jetzt etwas zurückgeben“, sagt Martina Holwegler von der gleichnamigen Metzgerei. Gleichzeitig sollte das Angebot die Dinge des täglichen Bedarfes abdecken – auch für die, die gerne mal Kochen.

Nahkauf Scholl und Bäckerei Scherzinger sind mit dabei

„Egal ob es um ein Päckchen Reis geht oder einen Joghurt. Ich wollte alles zusammen bündeln.“ Und so nahm sie Kontakt zu Michael Linder von der Bäckerei Scherzinger und zu Jens Scholl vom Nahkauf an der Karlstraße auf. Beide waren sofort angetan von der Idee und so bündelten die Drei ihre Produkte in einem Lieferservice. „Eigentlich ist das ähnlich der Hello fresh Boxen oder vielen anderen Anbietern, nur regional und damit auch ein guter Beitrag für die örtliche Gesellschaft.“

„Die Nachbarschaftshilfe ist toll und das Engagement ist sehr löblich“, sagt Martina Holwegler. Doch wenn der Frühling kommt und die Situation immer noch bestünde, dann müssten beispielsweise auch die Kühlketten eingehalten werden.

Die Bestellung ist unter 0771/3134 oder per E-Mail an info@metzgerei-holwegler.de möglich. Bestellungen, die bis 16 Uhr vorliegen, werden am kommenden Tag ab 10 Uhr ausgeliefert. Für fünf Euro Pauschale werden Donaueschingen und Bad Dürrheim sowie die jeweiligen Ortsteile beliefert.