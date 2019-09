von Roger Müller

Da war die Donaueschinger Innenstadt mal wieder richtig gut gefüllt! An der kulinarischen Einkaufsnacht bummelten zahlreiche Besucher durch das „Städtle“, ein Umstand, der vielleicht auch einmal an einem Samstag ein tolles Bild in Donaueschingen wäre. Da sage noch einer, in der Innenstadt herrsche Ladenleerstand. Natürlich ist das ein oder andere Ladengeschäft leer und steht zur Vermietung, aber dennoch hat Donaueschingen einiges zu bieten.

Bild: Roger Müller Bild: Roger Müller Bild: Roger Müller Bild: Roger Müller Bild: Roger Müller Bild: Roger Müller Bild: Roger Müller Bild: Roger Müller Bild: Roger Müller

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein