19 Uhr: Einsatzbesprechung: Rund 60 Feuerwehrleute, mehr als die Hälfte aus der Kernstadt, die anderen Kräfte aus Pfohren, Aasen und Heidenhofen, werden bei der Frühlingsprobe eingebunden. Noch warten sie in den Gerätehäusern auf den Einsatz.

Vor dem Eingang der Parkgarage gehen Gesamtkommandant Edgar Schiesel, Übungsbeobachter Ralf Jester, Kreisbrandmeister Florian Vetter und der stellvertretende Abteilungskommandant Philippe de Surmont die Abläufe durch. De Surmont hat zusammen mit Thomas Williard und Beteiligten des Hotels die Übung konzipiert.

„Nach den Umbauarbeiten muss die Feuerwehr die neuen Wege kennenlernen, die Hotelbeschäftigen müssen auf das Notfallvorgehen eingestimmt werden“, sagt de Surmont. Zudem werden zwei technische Neuerungen bei der Wasserentnahme durch die Hydranten auf die Probe gestellt. Das Hotel hat eine Druckerhöhungsanlage installiert. Jetzt soll sich zeigen, ob der Wasserdruck für den Einsatz der Strahlrohre ausreicht. Getestet wird auch die Wasserabnahme im Außenbereich. Eine zusätzliche Entnahmestelle wird beim Hallenbad aufgebaut. Früher hing hier ein Schlauch im Pool, jetzt, so de Surmot, wartet hier mit einer Verrohrung „eine elegante Lösung“. Bleibt die Frage, ob elegant auch funktioniert.

19.11 Uhr: Im Heizungskeller breitet sich Disconebel aus. Der fingierte Brand nimmt Gestalt an. Die automatische Brandmeldeanlage ist ausgeschaltet, still und von Hand geht der Alarm an die ins Übungsszenario eingeweihte Leitstelle. Bei den Feuerwehrleuten lösen die die Piepser aus. Im Hof vor dem Haupteingang warten auch Hotelangestellte auf die Übung. Das Personal, so der Hotel-Manager Mirko Bartl, ist nicht bis in alle Details einweiht. Gäste habe man, um sie nicht zu verunsichern, außen vor gelassen. Ein digitales Hinweisschild weist auf die Übung hin.

19.16 Uhr: Das erste Feuerwehrfahrzeug fährt auf die Auffahrt und bleibt stehen. Die Feuerwehrleute kommen zu Fuß angelaufen. Richtig. De Surmont nickt anerkennend.

Denn unter der bisherigen Wendeplatte befindet sich der neue Spa-Bereich. Da wäre das Fahrzeug zu schwer. Erste Station der Feuerwehrleute ist die Brandmeldezentrale. Im außen angebrachten Schlüsselkasten holen sie sich sämtlich notwendigen Schlüssel. In der Brandmeldezentrale, sich einem Blechkasten verbirgt, rufen die Feuerwehrleute die Brandmeldelinien auf.

Sie erkennen, dass ein Brandmelder im Heizungskeller ausgelöst hat. Atemschutzträger machen sich treppab auf den Weg.

19.20 Uhr: „Zwei Handwerker fehlen! Es gab eine Explosion“, in hektischem Stakkato gibt Übungsleiter de Surmont den beiden Atemschutzträgern den Weg frei. Der Korridor ist stark vernebelt. Sie laufen rechts in einen Raum, Kurz darauf schleppen sie eine schwere Puppe die Treppe in Richtung Nebenausgang hoch.

Ein zweiter Atemschutztrupp übernimmt diese verletzte Person. Der Vorgang wiederholt sich. Die menschenschweren Puppen werden im Sammlungsbereich der vorderen Auffahrt abgelegt.

19.30 Uhr: In der neuen Parkgarage ist ein Fahrzeugbrand ausgebrochen.

Eine separate Übungsannahme. „Damit beschäftigen wir die Abteilung Pfohren“, so der Ideengeber. Normalerweise würden die Pfohrener die Atemschutzträger ablösen. Das ist bei dieser Übung nicht notwendig. Die Zusatzübung verschafft der Führungsgruppe, die bei der Übung ebenfalls anwesend ist, mehr Koordinationsarbeit.

19.35 Uhr: Jetzt kommen Hotelbedienstete im Erdgeschoss des Bestandshauses zum Einsatz. Es ist während der Übung nicht von Gästen genutzt. Drei Angestellte mimen Gäste. Zwei werden bei der Evakuierung herausgeführt, eine Mitarbeiterin, die sonst an der Rezeption arbeitet, wird im Rollstuhl zum Sammlungspunkt geschoben.

19.40 Uhr: Auf der Hinterseite des Hotels ist inzwischen die Wasservorsorgung aufgebaut. „Auf Sprühnebel schalten und auf das Gras halten“, gibt de Surmont vor. Ganz oben auf der Drehleiter kämpft ein Feuerwehrmann mit dem imaginären Dachbrand, zwei Kameraden wässern den Rasen.

Was absurd aussieht, ist wichtig. „Wir müssen ja schauen, ob der Wasserdruck im Ernstfall ausreicht“, erklärt de Surmont. Im Ernstfall würden die von den Hydranten bezogenen Wasssermengen im Gebäude genutzt. Dies damit verbundene „Sauerei“ werde bei der Übung natürlich vermieden. Umweltfreundlich auch der Umgang mit der Pool-Wasserentnahme. Das chlorhaltige Wasser wird in den Kanal zurückgeführt.

19.50 Uhr: Vor dem Kellereingang schlägt sich der von der Drehleiterspritze erzeuge Nieselregen auf Geräte und Personal. Atemschutzträger warten, ob sie noch gebraucht werden.

Die Übungsabläufe sind ruhig, ohne Hektik. Nur der Sprechfunkverkehr sorgt für Akustik. Die besonnene Herangehensweise ist gewollt. Wichtig bei der Übung ist es, keine Fehler zu machen und sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Das große Objekt fordert auch die Führungskräfte mehr. „Da ist es wichtig, dass wir nach außen Ruhe ausstrahlen“, so de Surmont.

20 Uhr: Plötzlich Atemschutzträger im Laufschritt. „Atemschutznotfall!“ Einer der im Heizungskeller eingesetzten Atemschutzträger hat ein Problem mit der Atemluftversorgung. Eine für diesen Zweck bereitgehaltene Rettungscrew kommt in den hektischen Lichtkegeln der mitgeführten Lampen zum Einsatz. Dieser Übungsteil kommt nicht ohne Grund. Erst zwei Tage zuvor stand diese Situation im Ausbildungsfahrplan.

20.30 Uhr: Das Meiste ist getan. Vor der Garage werden die Schläuche aufgewickelt, die Atemschutzträger, fünf Zweierteams entledigen sich ihrer Ausrüstung. Gruppenführer Helmut Binkert drückt den Schlüsselkasten wieder zu. 20.33 Uhr: Die Anlage ist wieder scharf gestellt.

20.35 Uhr: Die Feuerwehrleute stellen sich in Zweierreihen zum Schlussappell auf. Dankesworte. Hotelmanager Mirko Bartl spricht von wertvollen Erkenntnissen für den 380-Mitarbeiter-Betrieb.

Einsatzleiter Martin Kiefer, Kommandant der Abteilung Stadt spricht von einer „nicht dramatischen Übung“ und ist zufrieden. Die Wasserversorgung vom Schwimmbad her ist ausreichend. Edgar Schiesel dankt allen vier Abteilungen und der Kreisbrandmeister lässt sich mit einem „sauber geschafft“ vernehmen.

Und Philippe de Surmont? Er lobt die echt klasse Zusammenarbeit mit dem Hotel und erwähnt das Lernen aus vermeintlichen Kleingkeiten. So werde künftig ein zweiter Schlüsselbund an der Rezeption hinterlegt. Die ist 24 Stunden besetzt. Mit einem zweiten Schlüsselbund könnte im Notfall ein zweites Feuerwehrteam selbstständig auf den Weg geschickt werden. Auch für das Personal an der Rezeption, das mit der Kontrolle der Gästelisten viel Unterstützungsarbeit geleistet hat, hat der 40-Jährige einen Tipp. „Halten Sie sich immer an den Feuerwehr mit der blauen Weste“, sagt er augenzwinkernd. Das sind die Ersten am Einsatzort.

Die Hubertshofener Frühjahrsprobe der Feuerwehr findet in Wolterdingen statt.

Zeitgleich: Parallel zur Übung in Aasen haben die Wehren in Hubertshofen und Wolterdingen in Wolterdingen geübt. „Reiner Zufall“, versichert Gesamtkomandant Schiesel. Kein Vorhaben, die Kapazitäten der Gesamtwehr an ihre Grenzen zu bringen. 60 Feuerwehrleute und zehn Rotkreuz-Kräfte aus Tannheim übten am alten Postgebäude. Die Frühjahrsprobe der Hubersthofener Wehr habe Abteilungskommandant Andreas Schmidt konzipiert. Angenommen wurde ein Heizungsbrand und in der Folge fünf Verletzte, sagte der Wolterdinger Kommandant Markus Kromer.