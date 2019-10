Morgens geht es vor der Eichendorffschule rund. Wenn unter der Woche die Schüler zwischen 7.15 und 8 Uhr ankommen, dann herrscht Trubel vor der Schule. Das liegt vor allem daran, dass etliche Schüler nicht zu Fuß oder mit dem Bus ankommen, sondern von ihren Eltern mit dem Auto direkt bis vor das Schulgebäude gefahren werden. Elterntaxis – so die umgangssprachliche Bezeichnung.

Im Frühjahr nahm der Auto Club Europa (ACE) das Problem in den Fokus und zählte die Elterntaxis vor der Schule. Ein schlimmes Ausmaß, sagte damals der ACE-Kreisvorsitzende Uwe Witfer. Mehr als 50 Grundschüler wurden damals mit dem Auto gebracht. Innerhalb von einer Stunde waren also vor der Schule rund 50 Fahrzeuge der Eltern unterwegs, hinzu kamen noch die Busse und Fahrzeuge der Anwohner

Donaueschingen Nach Verkehrs-Check vor der Eichendorffschule: Modell Elterntaxi erfährt heftige Kritik Das könnte Sie auch interessieren

Meist im Halteverbot

Die meisten Autofahrer verhielten sich zudem alles andere als regelkonform. 91 Prozent der Elterntaxis, die Kinder zur Schule kutschierten, hielten im absoluten Halteverbot, regelwidrig an der Bushaltestelle, auf Privatgrundstücken oder vor dem Fußgängerüberweg unmittelbar vor der Schule. Zudem sei ein Großteil trotz der Geschwindigkeitsbegrenzung auf zehn Stundenkilometer deutlich schneller unterwegs. „Schuld ist oftmals der morgendliche Stress der Eltern, übertriebene Fürsorge und manchmal auch Leichtsinn und Gedankenlosigkeit“, sagte Witfer.

Donaueschingen Die große Frage zum Realschulneubau: Wo halten und parken denn die Autos? Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund der Ergebnisse will der ACE die Aktion nun wiederholen. Unter dem Titel „Goodbye Elterntaxi„ sollen am Dienstag, 15. Oktober, zwischen 7.15 und 8 Uhr abermals Eltertaxis gezählt werden. Ehrenamtliche des ACE-Kreises Schwarzwald-Baar/Rottweil werden dann an der Eichendorff-Grundschule den morgendlichen Bringverkehr vor den Schulen erneut ins Visier nehmen und die Einhaltung der Straßenverkehrsregeln dokumentieren. Laut ACE sei es besonders spannend zu sehen, in wie weit die Empfehlungen und Anforderungen der Schule an die Eltern der Erstklässler bei der Einschulung Berücksichtigung gefunden haben.

Wo wird gehalten?

Wird auf dem Fuß-, Radweg oder dem Zebrastreifen geparkt? Halten Eltern in der zweiten Reihe oder im Halteverbot, um ihre Kinder schnell aussteigen zu lassen? Oder wird Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer genommen, auf den nächsten freien Parkplatz gewartet oder sogar an einer Elternhaltestelle einige Meter entfernt von der Schule geparkt?

Für Gefahr sensibilisieren

Während des Aktionstages appellieren die Ehrenamtlichen an alle Familien mit Kindern im Grundschulalter, das Elterntaxi möglichst stehen zu lassen. Sie wollen zudem Eltern, Lehrer und kommunalpolitische Vertreter vor Ort für die Unfallgefahr durch Elterntaxis und die Vorteile der aktiven Alternativen sensibilisieren: zu Fuß gehen, Rad oder Roller fahren. Denn egal wie weit der Weg zur Schule ist, die letzten 500 Meter können in jedem Fall eigenständig zurückgelegt werden, so der ACE.